Trump endurece las sanciones a Irán por su comportamiento «beligerante»

«Irán está jugando con fuego. No aprecian lo ‘amable’ que fue con ellos el presidente Obama. ¡Yo no!», ha escrito Trump en su cuenta de la red social Twitter a primera hora de la mañana.



Poco después, el Departamento del Tesoro ha anunciado la imposición de sanciones a trece personas y doce entidades relacionadas con el programa de misiles balísticos de Teherán.



La medida responde a la prueba que Irán hizo el domingo de un misil de medio alcance que explotó tras recorrer unos mil kilómetros, y que llevó a Trump a advertir que había «puesto sobre aviso» a Teherán por esas actividades.



Para el asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, «la comunidad internacional ha sido demasiado tolerante» con el «comportamiento beligerante e ilegal» de Irán, que a su juicio no ha hecho más que aumentar desde la firma del acuerdo nuclear en 2015.



«El ritual de hacer una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU y emitir un comunicado fuerte no es suficiente. La Administración de Trump no tolerará más las provocaciones de Irán que amenacen nuestros intereses», ha sentenciado Flynn.