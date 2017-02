Fernández, Cabieces y Alkorta alegan que no es Kutxabank quien les acusa

Concluida la primera vista oral en la Audiencia Provincial de Bizkaia contra el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández; el exdelegado del Gobierno español en la CAV Mikel Cabieces, y el abogado Rafael Alkorta por supuestos pagos irregulares de la entidad a Cabieces, el tribunal debe deliberar ahora si toma en consideración las cuestiones preliminares que han defendido las defensas de los tres acusados, que han solicitado la nulidad del juicio por cuestiones de procedimiento, entre las que han apuntado el hecho de que la propia entidad bancaria no se haya personado acusación en este proceso.

A la salida de la vista, el letrado que ejerce la defensa de Mario Fernández, el exmagistrado de la Audiencia Nacional Carlos Bueren, ha explicado que sus alegaciones intentan demostrar que este «es un juicio que se inició mal, que siguió mal en el origen del procedimiento y que ahora la relación de acusaciones y hechos no está justificada».

Ha agregado que «lo fundamental» es que «en ningún caso el fiscal puede acusar por «administración desleal» si el perjudicado no se ha dirigido al juzgado para iniciar el proceso», en referencia a Kutxabank, y ha mostrado su sorpresa por «una investigación fiscal que duró diez días pudiendo en un tiempo prudencial haber delimitado los hechos y evitarnos este juicio».

Otra de las cuestiones en las que han basado las alegaciones de nulidad del procedimiento tiene que ver con el delito de falsedad, sobre el que la defensa de Mario Fernández ha sostenido que «no sabemos si se acusa de una factura, de toda la documentación que se ha facilitado y qué relevancia tiene eso en relación con la participación de Mario Fernández».

«Muy poco sustrato jurídico»

La abogada de la acusación popular, Jone Goirizelaia, que representa a LAB, ESK, Steilas, EHNE, Hiru, EKA y la plataforma de pensionistas, ha manifestado que entiende que el proceso seguirá adelante porque las cuestiones previas que se han planteado las defensas de los tres acusados «tienen muy poco sustrato jurídico».

Según ha explicado, estas pueden entenderse en el uso del legítimo derecho a la defensa pero la mayoría de ellas ya han sido ya resueltas en los autos que se han dictado durante la instrucción del procedimiento y la tramitación del mismo.

De hecho, durante la vista la letrada ha llamado la atención sobre el hecho de que no se apuntase ningún reparo a estas cuestiones en diligencias previas y ha remarcado que el hecho de que Kutxabank no esté personado no supone ninguna vulneración de derecho, ya que las propias organizaciones que ejercen la acusación popular consideran perjudicados sus intereses por las prácticas que se juzgan.

El fiscal ha dejado sentado que en este caso ha habido «sobrados indicios» de la comisión de actos delictivos y ha subrayado que fue la propia entidad bancaria la que poniendo los hechos en conocimiento de la Fiscalía formuló una denuncia sobre los mismos y es deber del Ministerio Fiscal iniciar un procedimiento tras haber recibido una denuncia.