Graveyard y King's X completan el cartel del Azkena Rock de Gasteiz

Mendizabala acogerá así, durante dos días consecutivos, a artistas y bandas como John Fogerty, Chris Isaak, The Cult, The Hellacopters, Union Carbide Productions, Cheap Trick o Michael Kiwanuka, entre otro.



Los suecos Graveyard regresarán al Azkena Rock después de que en 2012 ofreciesen el que muchos consideran «el mejor concierto ofrecido aquel año en el festival».



Con influencias de formaciones como Cream, Black Sabbath o Rainbow, el próximo mes de junio presentarán su último trabajo, ‘Innocence & Decadence’. Tras una breve separación, la banda volvía a reunificarse este mes de enero, y su actuación en el Azkena Rock es la primera anunciada desde su vuelta.



Por su parte, la banda de Missouri King's X lleva en activo desde principios de los 80 y cuenta con una extensa discografía de 15 álbumes «llena de innumerables hits. Sofisticados como pocos, se empeñan en sonar perfectos y lo consiguen: sus arreglos vocales y su combinación de rock, metal, progresivo y toques de soul hace de ellos una banda única».



Asimismo, esta edición del Azkena Rock Festival contará como invitados con las versiones de Wyoming y los Insolventes, en «una auténtica fiesta de rock and roll».