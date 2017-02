Miren Larrion, tras abstenerse: «El único beneficiado con la cuestión de confianza era el PP»

La portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz, Miren Larrion,ha apuntado que la coalición se abstuvo en la cuestión de confianza propuesta por el alcalde Gorka Urtaran porque ha querido «cerrar el paso» al PP porque «era el único beneficiado».

Asimismo, ha preguntado al alcalde si llevará a la capital alavesa «al precipicio». cuando no le salga algún proyecto adelante o si va a optar por el acuerdo. En una entrevista concedida a Onda Vasca, Larrion ha admitido que este lunes fue «dura» durante su intervención en el debate de la cuestión de confianza de Urtaran porque «era necesario poner de manifiesto que los incumplimientos eran tal cual».

A su juicio, son estos incumplimientos los que han llevado a esta situación. «Son la base real que nos han llevado hasta aquí. Una vez que queda claro que esto es así, lo que no podemos hacer es que la ciudad se pare. Ayer cerramos, en parte, entre todos la crisis que había abierto el señor Urtaran, pero, ¿a partir de aquí, qué?. Esa es la pregunta», ha indicado.

La representante de coalición abertzale ha destacado que «haber llevado a la ciudad casi al precipicio no se olvida tan fácilmente porque hay una gran pregunta: ¿a partir de ahora cada proyecto que no salga va a llevar asociada una moción de confianza?, ¿vamos a llevar cada vez al precipicio a la ciudad cuando no salga algo?, ¿Vamos a abandonar la cultura del acuerdo y la confianza?», ha señalado.

Miren Larrion ha destacado que ellos consideraron que «había que cerrar el paso al PP» porque era el único beneficiado con la cuestión de confianza que se planteó, al darle «un balón de oxígeno». «Si nosotros ayer hubierámos votado el 'no' al que nos llevaban, el PP habría tenido todo este mes para presentar el candidato, para volver a recordar todo su discurso de que ellos habían ganado, que estaba gobernando el tercero que no se lo merece».

A su entender, Urtaran tendrá que optar por «quedarse solo, como se escenificó ayer, o si se va a mover hacia el cambio, donde constantemente va a conseguir mayorías».

Por ello, espera que Gorka Urtaran «aprenda del error» de haberse visto en el pleno de ayer «cuando tuvo que votarse a sí mismo en la confianza». «Espero que también nosotros aprendamos del error porque también hemos errado y sirva para retomar el espíritu del 2015 y del Presupuesto de 2016, que creo que es el bueno», ha apuntado.