Urtaran señala que lo importante es que prevalezca el acuerdo y «seguir trabajando juntos»

Gorka Urtaran, alcalde de Gasteiz, ha acusado a EH Bildu de que «el origen del problema» no está en la cuestión de confianza a la que se sometió ayer, «sino en la semana anterior», cuando «EH Bildu dijo no a los presupuestos y que sumó sus votos a la estrategia del no del PP. «A partir de ahora, hay que continuar trabajando juntos», ha señalado.