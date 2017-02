La Fiscal de Gipuzkoa decidirá en breve si presenta querella contra el exvicario Mendizabal

La Iglesia guipuzcoana dio a conocer a principios de año que el tribunal eclesiático había condenado a Mendizabal por dos casos de abusos sexuales a menores, por lo que aprobó medidas «disciplinarias y administrativas» contra él.



Las dos personas denunciantes, ahora mayores de edad, denunciaron los hechos ante la Iglesia, pero rechazaron recurrir a la vía judicial. Afirmaron, además, que había un tercer caso que, finalmente, no ha sido localizado.



La Fiscalía incoó diligencias de investigación sobre estos casos. Posteriormente, una tercera persona denunció, primero ante la Iglesia y después en los tribunales, haber sido sometido por el exvicario general de Gipuzkoa a abusos sexuales cuando era menor durante un campamento de verano en 1994.



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Calparsoro ha señalado que «en principio» no han surgido más casos de abusos sexuales por parte de Mendizabal. Por ello, «en un tiempo relativamente breve, la fiscal jefa de Gipuzkoa resolverá si presenta querella o no».



Ha recordado que el obispo de Donostia, José Ignacio Munilla, ha colaborado cuando la Fiscal le ha pedido los datos y ha enviado un informe. «En su día no lo denunció ante la Fiscalía. Hay que tener en cuenta que las víctimas ya son mayores de edad y, al parecer, salvo una que sí ha presentado la denuncia por un hecho que parece que está prescrito, las otras dos no querían que se mandase testimonio a la Fiscalía», ha añadido.



Juan Calparsoro ha dicho que se va a «abstener en la postura del obispo». La actuación del prelado, a su juicio, ha sido «correcta» desde el punto de vista «estrictamente legal, otra cosa es que hubiera tenido un deber moral o de otro tipo. El no tenía una obligación legal de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía».



«Otra cosa es que fueran menores de edad. En ese caso habría sido distinto porque ahí sí tendría obligación, o si hubiera un riesgo de que esos hechos pudieran volver a ocurrir. Ahí sí tendría obligación de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, pero, con los datos que tenemos, obligación legal no tenía», ha insistido. «Los hechos de la única víctima que ha denunciado son de 1994 y estaría prescrito claramente», ha concluido.