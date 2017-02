Los testigos de la defensa niegan que los acusados incurriesen en desobediencia

Aunque la tercera jornada del juicio al 9N ha arrancado esta mañana con la declaración de los representantes de dos empresas implicadas en la logística del proceso participativo –con los que la acusación popular ha tratado de demostrar que el Govern siguió organizando el 9N tras su suspensión–, la sesión de hoy ha estado marcada por los testimonios de la defensa, que han negado, uno tras otro, que el Govern incurriese en ninguna ilegalidad.

La más relevante políticamente ha sido la declaración del exconseller de Presidència y ahora diputado del PDeCat en el Congreso, Francesc Homs, que será juzgado por la misma causa el 27 de febrero en el Tribunal Supremo, según se ha sabido hoy. Homs ha asegurado que mantuvieron la consulta tras la suspensión del TC del 4 de noviembre por no verlo ilegal, decisión que él mismo fue encargado de transmitir como portavoz del Ejecutivo.

«Di fe de que no solo estábamos haciendo lo que legalmente teníamos la posibilidad de hacer y la obligación de hacer; di cuenta en el Govern de que, además de no incumplir ninguna ley, no estábamos en la posibilidad de incurrir en un tipo penal», ha declarado Homs, que igual que hicieron los acusados el lunes, ha asegurado que la providencia del TC no era nada clara.

La segunda declaración más interesante ha sido la del expresidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) y exvicepresidente del TC, Carles Viver i Pi-Sunyer, que ha apoyado la tesis de Homs, y ha explicado que él también recomendó al Govern pedir una aclaración al TC. El ejecutivo catalán lo hizo, pero no hubo respuesta por parte del Constitucional.

Durante la jornada de hoy, mucho más rápida que ayer, también han declarado la entonces presidenta del Parlament, Núria de Gispert, el exalcalde de Barcelona Xavier Trias, el presidente de la Associació Catalana de Municipis, Xavier Buch, el excoordinador del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Rigol, y los catedráticos de Derecho Constitucional –y miembros del CATN– Enoch Albertí y Joan Vintró. Todos se han alineado con las tesis de la defensa.