Nafarroa cierra 2016 con un déficit de 60,9 millones, por debajo del objetivo del 0,7%

Mikel Aranburu ha valorado positivamente el dato que, según ha indicado, demuestra que este Gobierno ha gestionado con «rigor» los recursos, haciendo compatible la atención a las necesidades sociales, educativas y sanitarias, así como el impulso al desarrollo económico y el empleo, con la sostenibilidad de las cuentas públicas en términos de cumplimiento del objetivo de déficit, cifrado en el 0,7% y de límite de deuda fijado en el 18,3% (ambos datos estimados como porcentaje del PIB del herrialde).

Estos datos son todavía provisionales, ya que los definitivos se completarán en el mes de mayo con los últimos apuntes y auditorías. No obstante, las pequeñas variaciones que puedan producirse no afectarán al porcentaje final de déficit sobre el PIB.



Tal y como ha indicado el consejero, el dato del déficit «reafirma al Gobierno de Navarra en la necesidad y oportunidad de la reforma fiscal emprendida para poder revertir los recortes en el gasto público que venía padeciendo la sociedad navarra durante los últimos años».



En este sentido, ha recordado que los efectos positivos de la reforma fiscal no se harán visibles, en su mayor parte, hasta este año, aunque en 2016 ya se han dejado sentir en las retenciones de trabajo del IRPF.



Por el contrario, 2016 ha sido un año de recaudación todavía lastrada por la reforma fiscal de 2014, como se puede observar de forma directa en la pérdida de 17 millones en el Impuesto de Patrimonio o de 9 millones en la cuota diferencial del Impuesto de Sociedades.