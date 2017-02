La Cámara navarra alerta de que los jóvenes no participan por su situación de pobreza y exclusión

El debate sobre esta cuestión se ha suscitado a raíz de una interpelación del PSN al Gobierno sobre la influencia de la juventud en la construcción de la sociedad.

«Estamos hablando de dar voz a la juventud», ha dicho el parlamentario del PSN Guzmán Garmendia, quien ha sostenido que los jóvenes no están involucrados en la acción política y no porque pasen de la política, sino porque la política no mira a los jóvenes.

Los jóvenes «están en la tecnología y los móviles y ahí no está el Gobierno», según Garmendia, quien ha reprochado al Ejecutivo que en sus propuestas hay «mucha burocracia y ninguna medida concreta para hablar de forma continuada con los chavales», con los que, según ha dicho, su grupo sí ha hablado y les han trasladado peticiones como la mejora de la enseñanza del inglés, becas o rebajas del IRPF.

La consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera, ha sostenido que todos tienen responsabilidad en esta materia, a lo que ha añadido que la participación de la juventud tiene que ser efectiva y diseñada de acuerdo a la realidad juvenil del día de hoy.

En este sentido, ha apuntado que el Plan de Juventud es una «oportunidad única para renovar modos» e intentar ser «eficaces», tras lo que ha remarcado «no se van a conformar con pedir opinión a la juventud», apuestan por la «codecisión».

Tras repasar partidas presupuestarias que incluyen acciones encaminadas a la participación y a la cogestión de espacios, ha comentado que en breve presentarán el segundo Plan de Juventud.

En él la participación se ha desarrollado a tres niveles; colectivo juvenil a través de encuestas talleres y foros comarcales; participación técnica y participación política. En las mesas técnicas se han tratado temas como empleo, vivienda, educación, salud, deporte, igualdad participación o convivencia.

La parlamentaria de UPN Cristina Altuna ha abogado por una cultura de participación, al tiempo que ha alertado de que uno de los obstáculos para lograr ese objetivo son las alarmantes cifras de pobreza y exclusión de los jóvenes, que hace que desconfíen de las instituciones.

Por Geroa Bai, Jokin Castiella ha reprochado a Garmendia que utilice a la juventud «como un objeto, no como un sujeto» y ha reconocido que hay problemas de desafección de la juventud hacia la clase política, así como que ésta prioriza problemas como elevadísimas tasas de desempleo juvenil a su participación, por muchos mecanismos que establezca el Gobierno.

La parlamentaria de EH Bildu Asun Fernández de Garayalde ha insistido en que es preciso fomentar la participación de la juventud de forma normalizada y activa en la vida social, cultural y política. Ha agregado que es «imprescindible el empoderamiento y la emancipación juvenil».

«Como fundamental y muy importante» ha considerado este tema Fanny Carrillo, Podemos, quien ha apuntado que el déficit de participación tiene una raíz socioeconómica, por lo que mientras no se solucione la situación económica, no habrá una participación real.

El parlamentario del PPN Javier García ha considerado muy interesante hacer partícipe a la juventud en todas las políticas y ha echado en falta que este Gobierno involucre a los jóvenes en políticas de desarrollo económico.

Desde I-E, José Miguel Nuin ha valorado la respuesta de la consejera, al tiempo que ha compartido que la situación de pobreza y exclusión de los jóvenes es un obstáculo para la participación.