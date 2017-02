La Justicia británica deniega a Antton Troitiño la posibilidad de recurrir su extradición

En una breve vista, el juez George Leggatt ha señalado que no hay base legal para justificar que el exiliado vasco eleve su caso al Supremo.

La defensa de Troitiño pidió permiso al Superior para recurrir ante la máxima instancia después de que ese tribunal rechazara el pasado 25 de noviembre un recurso previo.



El abogado de Troitiño, Mark Summers, argumentó que su cliente estaba protegido por el artículo 31 de la Convención de Refugiados, pues cuando se exilió en 2011 lo hizo para evitar que se le aplicara la doctrina Parot, actualmente ilegalizada.

Al rechazar hoy la petición, el juez Leggatt ha señalado que no era «realista» pensar que el máximo tribunal del país fuera a revocar la decisión del Superior. «Este tribunal concluyó que el solicitante no está protegido por el artículo 31 de la Convención de Refugiados porque, según su propia admisión, no vino al Reino Unido con la intención de solicitar asilo», ha indicado.

«No hay ninguna posibilidad realista de que el Tribunal Supremo interfiera con esta conclusión, que es clave para el caso del solicitante», ha añadido.



A pesar de haber agotado todos los canales judiciales, Troitiño todavía no puede ser extraditado debido a que tiene pendiente un recurso de inmigración, según aseguran sus abogados.