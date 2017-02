Los trabajadores de Kukuxumusu señalan que «también hemos construido esta marca»

Balboa ha indicado que con su presencia ante la Audiencia quieren «visibilidad y hacernos visibles en el proceso por lo que se está diciendo desde algunos sectores. Nosotros somos también Kukuxumusu. Muchos llevamos muchos años, casi veinte años, trabajando, aportando, dibujando, creando, inventando y antes lo hicimos con Mikel Urmeneta y ahora lo seguimos haciendo».



El dibujante ha recordado que «todos los trabajadores que fueron despedidos también aportaron un montón y que ahora lo seguimos haciendo. La prueba más evidente de que estamos empeñados en seguir adelante es que seguimos creando, inventando, diseñando, comunicando y no vamos a dejar de hacerlo».



Balboa ha remarcado que «una empresa no la construye una persona sola o dos o tres. Se construye entre todos los que estamos aquí, los que en su día fueron despedidos, los que no han podido venir y los que están trabajando».



El portavoz de los trabajadores ha añadido que «nosotros no tenemos la capacidad mediática de Mikel, ni amigos millonarios, ni unos sueldos astronómicos. Hemos sufrido presiones, amenazas algunos de nuestros compañeros, pero no queremos enredar y lo que queremos es que el proyecto siga adelante. Por eso no hemos querido caer en provocaciones, ni saltar a la palestra».

En este sentido, ha concluido que «lo único que queremos es seguir haciendo nuestro trabajo como lo hemos hecho antes y que la opinión pública sea consciente de que aquí está en juego el trabajo de treinta personas. No queremos ningún mal ni para Mikel ni para sus colaboradores, pero nosotros también hemos construido esta marca. Él en los últimos años se ha ido apartando de su tarea, de la marca, precisamente cuando más lo hemos necesitado y ahora que por fin estamos sacando la cabeza, pedimos que nos dejen trabajar y respeto».