Urmeneta pide ante los juzgados «que se deje de robar la creatividad»

Antes de entrar en la sala, Urmeneta ha señalado que afrontaba la vista «con mucho ánimo. Estoy muy seguro dentro de mi cabeza de cómo deberían ser las cosas y con ganas de que se acabe cuanto antes esta historia. Es un tema que sé que se va a prolongar, pero cuanto antes empecemos, mejor».



El juicio se iba a celebrar en dos jornadas, pero finalmente ha quedado reducida a la que está teniendo lugar hoy porque la parte demandante no ha permitido que testifiquen varios dibujantes, entre ellos el propio Urmeneta. Una circunstancioa que califica de «gesto de cobardía, porque nos ponen en el banquillo y se nos acusa de determinadas cosas. Que no pueda declarar me parece absurdo y me transmite que, de alguna manera, no les convenía que se dijese toda la verdad o por lo menos la seguridad de que tenemos la razón».



Sobre el proceso en sí, Urmeneta ha señalado que «es una vergüenza que una empresa que has creado, que has fundado con personajes anteriores a esa misma empresa y a la que has cedido más de 15.000 dibujos, que llegue una persona que desconoce absolutamente la filosofía de esta empresa y se hace con ella por un tema de negocios, acaba comprando un juguete y le da patadas hasta que acaba en esta situación». El creador puntualiza que Bermejo «quiere esos 15.000 dibujos, que no nos oponemos a que los utilice, pero nos oponemos a que de ahí extraiga personajes que no son suyos, ni de Kukuxumusu, y los quiera utilizar».

En relación al signo que podría tener la sentencia, ha destacado que «según está redactada la demanda, si el fallo se dicta a su favor, deberíamos reinventarnos y hacer cosas absolutamente distintas de las que dictan nuestra imaginación y nuestra conciencia. Sería apresar nuestro cerebro, fagocitar nuestra imaginación Es algo ridículo, kafkiano».



En cualquier caso, Urmeneta ha anunciado que «tenemos una demanda preparada en contra de Bermejo y Kukuxumusu, porque a nuestro parecer están plagiando nuestros personajes y me imagino que irá para largo, porque sea la sentencia que sea, me imagino que recurrirán ellos o recurriremos nosotros».



Como conclusión en relación a la experiencia que está viviendo, el artista ha pedido «que se deje de robar la creatividad, que se deje libertad de creación a los artistas. Este es un juicio importantísimo porque puede afectar a todos los artistas del Estado, porque si se les da la razón, muchos artistas se van a quedar en pelotas».



Sobre cómo se está llevando el juicio en Katuki Saguyaki, la empresa que puso en marcha tras su salida de Kukuxumusu y que ha editado una tira con motivo del juicio que aparece a continuación, ha señalado que «están hartos de haber trabajado dos años con Bermejo, porque ha sido una auténtica tortura. Nos sentimos libres al crear Katuki, pero por la envidia o las ganas de acapararlo todo, nos vemos en esta situación y están cansados de tanta historia de juicios, papeleos, cuando lo nuestro es crear y divertir a la gente».