Confebask rechaza subir impuestos «simplemente porque el Gobierno necesita mayor recaudación»

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el presidente de Confebask ha valorado la posibilidad de que se produzca una subida de impuestos en la CAV.



En este sentido, se ha referido a las manifestaciones del consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, en las que éste destacaba que las administraciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa deben poner en marcha «todos los instrumentos que tenemos» en materia de fiscalidad para lograr incrementar la recaudación, y asuguró que, teniendo en cuenta que la presión fiscal «no es mayor que en España y es menor que en Europa, se podría pensar que ahí hay una vía para hacer algo».



A juicio de Larrañaga, hay margen «para tener una reflexión» respecto a una subida de impuestos, pero primero hay que saber por qué hay que subirlos, si es porque los impuestos«son bajos o es porque hay necesidad de recaudación».



«Nos preocupa que siempre cuando se habla de una subida de impuestos se hable de los impuestos a las empresas y no se cuestione su realidad, y que de 2008 a 2014 han bajado su rentabilidad del 7 al 3%. Habría que acometer una reflexión sobre estas circunstancias y no hablar solo de subidas de tipos», ha valorado.



Asimismo, ha afirmado que la CAV cuenta con algunos de los tipos imporsitivos «más altos de Europa, por encima del tipo del Estado español, por encima de los tipos de la media de la Unión Europea, y la tendencia en países de Europa es más de bajar que de subir».



«Ya me gustaría a mí poder subir mis ingresos y multiplicarlos por 1,10 por decreto», ha indicado, para añadir que se debe hacer «una reflexión seria no vaya a ser que este crecimiento de la presión fiscal obstaculice el desarrollo económico».



De este modo, ha subrayado que las empresas no se niegan a pagar impuestos, pero «lo que no podemos hacer es subirlos porque sí, simplemente porque el gobierno necesita mayor recaudación».