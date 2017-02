El Supremo abre causa a Diego Cañamero por un piquete en 2008

Los hechos en los que está implicado Cañamero sucedieron en La Rinconada (Sevilla) en noviembre de 2008, y eran investigados por un juzgado de Sevilla que al tener noticia de que el sindicalista fue elegido diputado de Unidos Podemos en junio de 2016, y por tanto aforado, envió una exposición razonada al alto tribunal.

En la causa seguida en Sevilla contra Cañamero –que entonces era el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)– y otras personas por los sucesos de la finca ‘La Jarilla’, se había dictado ya auto de apertura de juicio oral por el juez instructor, así como auto de admisión de pruebas y señalamiento de juicio oral por parte del Juzgado Penal 4.

El auto del Supremo recuerda que, según el escrito de calificación provisional formulado en su día por el fiscal ante el Juzgado de Instrucción de Sevilla, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2008, «Diego Cañamero Valle, en unión de otras personas y actuando en grupo y conjuntamente, con la finalidad de presionar a los trabajadores de la finca para que iniciaran o continuaran una huelga, se personaron en la finca ‘La Jarilla’".

La finca, situada en el término municipal de La Rinconada, está dedicada a la explotación de árboles frutales y es propiedad de la Sociedad Anónima de Transformación nº 5800 Alia.

«Una vez en el lugar –siempre según el relato del fiscal– insultaron a los trabajadores y a los empresarios».

Además, causaron diversos «destrozos», como partir candados, inutilizar cerraduras, desinflar las ruedas de un tractor. Todo ello para impedir el desarrollo de la producción y que los trabajadores que deseaban trabajar esos días no pudieran hacerlo. Los daños causados en la finca se tasaron en 1.797,97 euros, siempre según el fiscal.

Para el Supremo, los indicios que, según la exposición razonada, resultan de la investigación respecto a la participación en los hechos del diputado, acreditan que es competente el alto tribunal.

Por ello, acuerda la apertura del correspondiente procedimiento por presuntos delitos sobre los derechos de los trabajadores en su modalidad de «coacciones sobre el derecho de huelga y de daños».

Cañamero no irá

En declaraciones a Europa Press, Cañamero ha dicho que considera «lógico» que el Supremo dé el visto bueno a su procesamiento, toda vez que «estábamos implicados unos 40 o 50 compañeros, por lo que estoy a favor de no tener privilegios por ser diputado; si somos procesados, lo debemos ser o todos, o ninguno; no hubiera permitido que procesaran a los demás y a mí no por ser diputado, eso no tendría sentido».

Asimismo, ha dejado claro que él mantiene su consideración de «insumiso judicial», por lo que ha anunciado que no irá al juicio o la vista que se celebre.

Cañamero recuerda que el procesamiento «es por una lucha sindical, una huelga de La Jarilla en 2011 donde habíamos pedido la readmisión de tres cuadrillas y decidimos paralizar el trabajo».

Considera que el motivo del procesamiento «es injusto, porque fue un paro normal en un cortijo donde existe mucha eventualidad, por lo que no es de recibo que se nos procese por una huelga del campo donde todos eran eventuales».

Sí apunta que la fecha en que se haga público dicha apertura de la causa es un día antes de Vistalegre 2 «y eso me parece un poco raro, simplemente».