San Mamés Barria responde al Alavés que el campo no está disponible para el 27 de mayo

Una vez recibida la solicitud formal por parte del Alavés, instando a San Mamés Barria a presentar su candidatura para acoger la final de Copa, la sociedad propietaria del estadio –conformada por Lakua, Diputación de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbo, Kutxabank y el Athletic– ha respondido que «lamentablemente, no va a poder atender dicha demanda».



«Como es sabido desde principios del pasado mes de diciembre, San Mamés acogerá el 30 de mayo próximo un concierto de la gira mundial de Guns N’Roses. Para la organización de un evento de esta magnitud, la empresa organizadora, Last Tour, ha solicitado por exigencias operativas acceder al estadio de San Mamés ocho días antes del evento», se explica en la nota.



Debido a ello, es «del todo punto imposible que San Mamés pueda acoger un partido de fútbol en la fecha en que debe disputarse la final de Copa. De no haber mediado esta necesidad, las entidades que integran San Mames Barria habrían analizado con entusiasmo la petición». Esta respuesta pone fin a dos días de dimes y direte. El escenario de la final de Copa entre Alavés y Barcelona continúa siendo una incógnita.