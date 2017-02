Un Eibar superior da buena cuenta del Granada

Plácida victoria del Eibar sobre el Granada en un partido que ha mostrado por qué cada equipo ocupa la plaza que ocupa en la tabla.



Los armeros, en racha y que venían de golear 0-4 al Valencia en Mestalla, se han puesto por delante a los diez minutos. Enrich ha sido agarrado en el área y Adrián González no ha fallado desde los once metros. El centrocampista ha tenido el doblete a centro de Capa, pero su remate se ha estrellado contra el larguero.



No ha fallado Enrich, que ha recibido de Pedro León y ha regateado a Ochoa para marcar su gol número 18 con el Eibar (m.39) y empatar con Borja Bastón como mejor anotador armero en la máxima categoría.



El decorado no ha cambiado en la segunda mitad. Ramis se ha adelantado a todos en un corner para hacer el tercero, y Pedro León ha cerrado la cuenta a centro de Arbilla. Ficha técnica, resultados y clasificaciones.