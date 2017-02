Viento, intenso frío y una avalancha en el durísimo descenso de Txikon hasta el campo base

Los partes meteorológicos anunciaban buen tiempo, aunque el frío es intenso y, por ejemplo, la primera noche, en el campo 2 (6.350 metros) el termómetro marca 32 grados bajo cero.



La situación no mejora. Ayer día 13, lunes, salieron del campo 3 sobre las seis de la mañana. «El viento no amaina en ningún momento; llevo toda la ropa de la que dispongo y aun así estoy helado», narra Txikon.



«Las cosas se complican y mucho a unos 7650 metros, Chhepal se acerca y me dice que nos bajemos; el viento nos golpea con mayor intensidad, de repente nos hacemos una piña y les digo a todos que confíen en mí; el tiempo va a cambiar, y el viento va a amainar. Ahora nos pega de oeste y está previsto norte, noreste», continúa.



«No podemos con el frío y después de hablar el plan les digo que por favor usen las botellas de oxígeno que llevan». Cabe recordar que el reto del montañero vizcaino es ascender al Everest en invierno y sin oxígeno, pero sus ayudantes sí que portan el preciado gas.



«El viento a veces hace que nos tengamos que echar al suelo; está siendo excesivamente difícil y comprometido. Estaremos a 45 bajo cero y con 60 kilómetros por hora de viento», prosigue.



Tras mucho esfuerzo llegan al campo 4, cerca de los 8.000 metros. «No podemos ponernos en pie; saco la primera tienda y entre los 4 es imposible montarla; esperamos a Furba y Chhepal, mientras tanto una de las varillas se ha roto y en el collado sur a 7.950 metros, mínimo habrá 50 tiendas. Es un sitio tan desolador. Y allí me voy yo a kuxkusear, a intentar pillar una varilla, y da la casualidad que a la tienda a la que voy hay una persona fallecida. ¡Joder! En las condiciones en las que estamos se te pasan muchas cosas por la cabeza y una de ellas es que puedas acabar igual».



Los intentos por montar la tienda o por aprovechar los restos que quedan de anteriores expediciones –Txikon encuentra otro cadáver– resultan baldíos. Finalmente, sobre las 17.30, toman la decisión de descender. «O nos movemos, o nuestras vidas pasarán a otro escenario».



«Hablo al fin con el campo base donde me confirman que el parte ha cambiado y que debemos salir de ahí. Finalmente no arranco; me siento responsable de mi equipo, en todo momento; he apretado para llegar aquí arriba y todos han arriesgado sus vidas, así que hasta que no sale el último no empiezo el descenso», indica.



Lllegan a duras penas al C3. «No siento ni la nariz, ni las manos, y qué decir de mis pies. Llegamos de noche y no puedo ni llorar del dolor que tengo».



Pero lo peor ha llegado este martes, rapelando desde el C3, cuando una avalancha ha atrapado de lleno al vizcaino y lo ha arrastrado un centenar de metros. Afortunadamente, estaba enganchado a la cuerda con un mosquetón. «Me detengo en seco; me frena la caída un tornillo y no puedo respirar. Me agobio muchísimo; apenas siento un hilito de aire. El miedo se apodera de mí ya que va más de un minuto sin que entre aire en mis pulmones. Finalmente, empiezo a respirar. La avalancha empieza a ser de piedras y caen cientos de piedras. Al de casi diez minutos dejan de caer piedras; miro para arriba y joer pienso como letxes estoy vivo. Una entre mil».



Después de este durísimo descenso, han llegado por fin al campo base. «El equipo está muy tocado. Tan solo quedamos cinco, me siento con muchísima fuerza de probar suerte de nuevo. Ya veremos qué pasa los siguientes días», concluye el relato, que puede leerse completo en su página web.