Etxerat denuncia en Donostia los dos primeros accidentes causados por la dispersión en 2017

Los portavoces de Etxerat Urtzi Errazkin y Patrizia Vélez han recordado que el pasado fin de semana tuvieron lugar los dos primeros accidentes de tráfico del año.



Los padres y dos hermanos de Premin Sanpedro, encarcelado en Jaén, a 800 kilómetros de su domicilio, colisionaron contra la rueda reventada de un camión que no pudieron esquivar, en la cercanías de Aranda de Duero. Por otro lado, familiares y amigos de Iñaki Arakama, encarceladoen Sevilla, a 882 kilómetros de su casa, sufrieron el sábado un accidente en Béjar (Salamanca) cuando volvían de la visita.



Etxerat ha subrayado nuevamente la «ruleta rusa» que supone la dispersión, ya que «esos vehículos, los de los familiares y amigos de Sanpedro y Arakama, no debían haber estado en esas carreteras el pasado sábado».



«Queremos subrayar asimismo que se siguen manteniendo las medidas de excepción en la política penitenciaria y que pese a algunas lecturas interesadas acerca de los últimos autos y decisiones judiciales, estas no nos ponen en una mejor situación, ya que siguen buscando hacer daño a los presos y a sus familiares y amigos», han remarcado Errazkin y Vélez.