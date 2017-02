Lakua considera «ámbito personal» que un «antidisturbios» diga en ETB que es «conflictivo»

El Departamento de Seguridad no cree que la imagen de la Ertzaintza se vea afectada porque un agente de la Brigada Móvil se definiera como «conflictivo» y «gallito» en el casting del programa ‘El Consquistador del Caribe’ que emite ETB2. Sus palabras tuvieron amplia repercusión en las redes sociales y fueron recogidas en varios medios de comunicación, incluso de ámbito estatal. EH Bildu presentó una pregunta parlamentaria, y la consejera Estefanía Beltrán de Heredia responde que las declaraciones «se circunscriben al ámbito no profesional, personal, de este agente».

En el primer capítulo de ‘El Conquistador del Caribe’, emitido el 16 de enero, se ofrecieron imágenes de las pruebas realizadas a los concursantes. Uno de ellos se definió a sí mismo de la siguiente forma: «Choco con la gente. Hoy a la mañana en el trabajo, por ejemplo, ya he discutido delante de todos. Soy cabo, soy ertzaina, antidisturbios. Preparo los servicios de la gente… pues alguno no está conforme y no me escondo. Me gusta… si creo que tengo razón voy con ella adelante». Añadió que «suelo ser conflictivo» y explica que «mis amigos dicen que o se me quiere mucho o se me odia mucho».

Concluye su presentación asegurando que «yo soy bastante gallito y si uno se pone gallito pues yo me pongo más gallito». Lo que remata con un «y el que va de listo... una de las cosas que no soporto es un tonto que se cree listo».

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga realizó una pregunta por escrito al Departamento de Seguridad, para saber si la consejera estimaba que estas declaraciones podrían afectar a la imagen del cuerpo. La respuesta de Estefanía Beltrán de Heredia ha sido que «la imagen que debe dar y tener la Ertzaintza se conforma a partir de la profesionalidad de sus agentes a la hora de ofrecer a la sociedad vasca el servicio de seguridad pública que demanda».

Sobre si una persona que se define como conflictiva es apropiada para trabajar en la Brigada Móvil, la consejera precisa que «las conductas y comportamientos que mantengan los agentes de la Ertzaintza están sometidos en todo caso al Reglamento de Régimen Disciplinario de la Ertzaintza, además de a la normativa legal que sea de aplicación».