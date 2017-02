El Athletic viajará a Chipre con una renta mínima

La séptima remontada del Athletic en casa esta temporada sirve a los leones para viajar con una corta ventaja en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Liga Europa ante un Apoel Nicosia que no ha merecido tanto premio.



Los de Ernesto Valverde, que ha igualado a Javier Clemente como técnico con más partidos oficiales en la historia del equipo rojiblanco (289), han puesto cerco a la meta de Boy Waterman desde el primer minuto.



Sin embargo, pasada la media hora Efrem ha adelantado a los visitantes con un ajustado disparo. La réplica rojiblanca no ha tardado en llegar, y un minuto después una carámbola tras disparo de Balenziaga ha supuesto el empate.



Pero el gol de Giannotas en los últimos estertores del choque deja en el aire una eliminatoria que se decidirá dentro de una semana en el GPS Stadium de la capital chipriota.



Han seguido insistiendo los leones a la vuelta de vestuarios, con seis corners seguidos y un par de ocasiones de las que no ha sacado fruto. El que no ha fallado es Aduriz, líder de la tabla de goleadores del torneo con 7 dianas. Y con el Athletic desatado se ha sumado a la fiesta Williams, para hacer el tercero.



La eliminatoria estaba en un tris de quedar sentenciada, pero el cuarto no ha llegado y sí el segundo de los de Nicosia, merced a un tiro cruzado de Giannotas en el 88.



El Athletic ha demostrado que es bastante superior a su rival en lo referente al juego, pero tendrá que sufrir en la isla mediterránea para estar en el bombo de octavos. Ficha técnica / Resultados