El Parlamento de Gasteiz rechaza pedir la retirada de las FSE pero reclama su «adecuación»

EH Bildu ha presentado una proposición no de ley en la que solicitaba la «retirada total» de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército español, e instaba al Gobierno de Lakua a elaborar una planificación para ese fin.



La iniciativa ha sido rechazada. Solo ha tenido el respaldo de la coalición, mientras que PNV, PSE y PP han votado en contra y Elkarrekin Podemos se ha abstenido.



En su lugar ha sido aprobada una enmienda firmada por PNV, PSE y Elkarrekin Podemos en la que se pide nuevamente al Gobierno español que lleve a efecto la «adecuación» de las FSE a sus competencias definidas en el Estatuto de Gernika y que se trabaje para ello en el seno de la Junta de Seguridad, en el que están representados el Ministerio de Interior y el Departamento autonómico de Seguridad. El PP ha votado en contra y EH Bildu se ha abstenido.



En la enmienda también se requiere al Ejecutivo de Madrid que deje de cuestionar por la vía del recurso judicial el número de efectivos de la Ertzaintza pactado en la Junta de Seguridad, en referencia a las OPE recurridas por el Estado.



El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha comenzado su intervención acusando a la Guardia Civil de vulnerar derechos y de crear «dolor y sufrimiento» a lo largo de su historia en trabajadores, movimientos sociales, estudiantiles, sindicales y políticos. Ha remarcado que en la CAV hay actualmente, además de unos 7.000 ertzainas y 3.500 policías municipales, 2.370 guardias civiles y 1.381 policías españoles.



Iñigo Iturrate (PNV) ha culpado al Gobierno español de «incumplir» la ley por no respetar las competencias policiales de la Ertzaintza y poner «vetos» a su despliegue. Ha reclamado a Madrid que convoque la Junta de Seguridad, que no se reúne desde julio de 2012, para proceder a adecuar los efectivos de las FSE porque el número actual de agentes no tiene «justificación».



Desde el PSE, Txarli Prieto ha respondido a Arzuaga que, efectivamente, ha habido mucho dolor pero «no lo han creado» las FSEsino los activistas de ETA, y ha defendido una adecuación razonable de Policía y Guardia Civil para que el ratio de agentes por habitantes se aproxime al de otros lugares.



Lander Martínez (Elkarrekin Podemos) ha considerado necesario racionalizar la dimensión de las FSE porque hay un «ratio excesivo» de policías y guardias civiles.



La parlamentaria del PP Nerea Llanos ha dejado claro que las FSE están en la CAV «por derecho propio», ha dicho a Arzuaga que quienes han sufrido agravios son los guardias civiles «en forma de asesinatos, coacciones y amenazas» y ha apostado porque sea la Junta de Seguridad el órgano en el que se debata este asunto.