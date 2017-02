Iñaki Urdangarin, condenado a seis años de prisión y Cristina de Borbón, a pagar 265.000 euros

La Audiencia de Illes Balears ha condenado a Iñaki Urdangarin a seis años y tres meses de prisión y a una multa de 512.553 euros por el ‘caso Nóos’, mientras que Cristina de Borbón no ha recibido pena de prisión, pero le condena a pagar una indemnización de 265.000 euros. La Audiencia Provincial de Palma la ha considerado «responsable a título lucrativo», si bien la absuelve como «cooperadora necesaria» de dos delitos fiscales cometidos por su marido en los años 2007 y 2008.

Urdangarin ha sido castigado po un delito continuado de «prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias y delito contra la Hacienda Pública».

La sentencia dada a conocer hoy, casi ocho meses después de que el juicio quedase visto para sentencia el pasado 22 de junio, depura las responsabilidades atribuidas a un total de 17 acusados por el desvío de más de seis millones de euros públicos a través del Instituto Nóos.

Para Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarín, el tribunal impone la pena más alta: 8 años y 6 meses de prisión, 8 de inhabilitación especial y multa de 1.723.843,10 euros por «prevaricación, fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias, delitos fiscales y blanqueo». Su esposa, Ana María Tejeiro, ha resultado absuelta de delitos fiscales, pero deberá responder a título lucrativo de 344.934 euros.

Asimismo, Jaume Matas, expresidente balear, ha sido condenado a tres años y ocho meses de cárcel y siete de inhabilitación por «prevaricación y fraude».

Por su parte, los cinco ex altos cargos valencianos acusados de haber adjudicado al Instituto Nóos 3,6 millones en contratos sin concurso público para organizar tres ediciones de los Valencia Summit entre 2004 y 2006 han resultado absueltos de los delitos de los que se les acusaba. Así, la Audiencia de Baleares ha dictaminado la absolución para el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; el ex director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Jorge Vela; su ex directora de gestión, Elisa Maldonado; el ex secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat Valenciana, Luis Lobón; y el sucesor de Vela, José Manuel Aguilar.

Miguel Tejeiro, Marco Antonio Tejeiro Losada, Mercedes Coghen Alber y Salvador Trinxet Llorca también han sido absueltos.

La Fiscalía decidirá «en breve» si pide el ingreso en prisión

El fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, ha indicado tras conocer el fallo que va a valorar si pide el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarin y de Diego Torres, una decisión que tiene que tomar «casi de forma inmediata». «En breve lo decidiré», ha dicho Horrach a los periodistas tras afirmar que aún no lo tiene decidido y que lo hará «esta misma mañana».