De la Serna anuncia para verano de 2019 el tercer raíl que unirá París con Donostia

La visita del ministro de Fomento ha servido a las instituciones para dar por comenzadas las obras con las que se construirá el tercer raíl que unirá a través de la red ferroviaria Donostia y París. Este nuevo ancho de vía transcurrirá desde Astigarraga hasta Irun, pasando por la capital guipuzcoana, porque es en Astigarraga donde se prevé que concluya el trazado de la 'Y Vasca', y también donde los TAV que provengan desde el Estado español dejarán de circular a alta velocidad.



En palabras del ministro, que ha estado acompañado por la consejera Arantza Tapia, ha considerado que se trata de un proyecto «ambicioso» que permitirá la circulación de trenes de alta velocidad entre la localidad del Bidasoa y Donostia «antes del verano de 2019» si todo marcha sobre lo previsto. También ha añadido que, «una vez la 'Y Vasca' esté en marcha, no existirá la restricción que hoy existe para la circulación este tipo trenes entre España y Francia».



Según ha explicado Tapia posteriormente a NAIZ, con esta puesta en marcha cualquier pasajero podrá llegar a Donostia desde París «sin bajarse del tren». «Cualquier tren que venga de Francia podrá entrar en la ciudad», pero ha matizado que no lo hará a alta velocidad, «porque desde Burdeos a Hendaia hoy día tampoco lo hace», sino a una de tren convencional. El número de trenes y servicios es algo que se deberá consensuar «más adelante».



El problema actual reside en que existen dos anchos: el denominado ibérico, de 1,66 m; y el europeo, de 1,43m. «La razón de estar aislados –ha agredado Tapia–, es porque nuestro tren es más ancho. También la electrificación, todo es diferente». Con este tercer raíl, ha afirmado que también se podrá coger un tren de alta velocidad de Donostia a París siempre y cuando el tren tenga el ancho necesario. «Si es tren español no podrá. El ancho ibérico nunca va a poder operar».



160 millones de euros adicionales



El Gobierno español inyectará para esta adecuación de las vías 160 millones de euros, «una cuantía adicional a otras actuaciones en lo que se conoce como 'Y Vasca'», ha aclarado De la Serna.



Se prevén dos actuaciones importantes: el tratamiento y el refuerzo de las estructuras para permitir la circulación de los trenes, «y todavía más ambiciosa desde el punto de vista técnico», ha agregado, «la necesidad de ampliar los gálibos en los túneles» para circulación de los convoy. Para eso se dispondrá de una tuneladora que se utilizará por primera vez en el Estado español. «Llegará en abril y permitirá hacia junio o julio que pueda estar funcionando y excavando». En estas labores ha previsto dificultades dada la calidad de la tierra, que no es la más óptima. Ha reconocido que las obras comprenden «una gran complejidad», puesto que se ejecutan sobre vías en funcionamiento.



En el acto también han estado presentes los alcalde de Donostia, Eneko Goia; Irun, José Antonio Santano; y Astigarraga, Zorione Etxezarraga.