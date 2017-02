Junqueras dice que el referéndum «nunca» se subordinará al permiso del Gobierno español

«El referéndum no es canjeable. Sencillamente, porque la democracia tampoco lo es», destaca Junqueras en un artículo en el diario ‘Avui’ titulado «O democracia o democracia».



Para Junqueras, ejercer la soberanía es irrenunciable, al defender que no hay alternativa a la democracia, «y no puede ser que ésta se coarte apelando al imperio de las leyes o a los tribunales, porque estos también estaban hace 40 años».



El también conseller de Economía ha asegurado que la prioridad del Govern es el bienestar de la ciudadanía, el progreso económico y social, la defensa de los derechos fundamentales y de los derechos civiles, «pisados por un Estado obstinado en maltratar a la ciudadanía».



Esta defensa de los derechos implica la necesidad de celebrar un referéndum de autodeterminación, que le gustaría que se convocara de forma acordada como hicieron el Gobierno británico y Escocia.



«Aunque lo hemos intentado una infinidad de veces, chocando con un muro de incomprensión y rechazo frontal, no desfalleceremos tampoco ahora, lo probaremos hasta el último minuto», ha recalcado el también presidente de ERC.



Sin embargo, ha insistido en que el referéndum es irrenunciable y que hay un compromiso parlamentario de celebrarlo antes de finales de setiembre, y que en ello están conjurados con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont: «O democracia o democracia. O referéndum o referéndum».