30 nuevos grupos se suman al cartel de Hatortxu Rock 20

La organización de Hatortxu Rock ha anunciado 30 nuevas bandas que participarán en la vigésima edición del festival solidario que acogerá Lakuntza el último fin de semana de julio. Green Valley, Amparanoia, Bad Sound, Strombers, Non Servium, Zopilotes Txirriaos, Hesian, Lendakaris Muertos, Txuma Flamarique & The Zaratamakers, Dakidarría, Riot Propaganda, Hibakusha, Auxili, Akerbeltz, El Diluvi, Revolta Permanent, The Guilty Brigade, Zea Mays, Tximeleta, Occhi di Farfalla, Oreka TX, Txarango, The Icer Company, Izerdi Gorria, Def con Dos, Leihotikan, Raperos de Emaus & The Titanians, Zoo y una sesión especial entre DJ Elepunto y DJ Jotatxo se suman a los 20 grupos ya confirmados en enero.

En una nota, Hatortxu Rock remarca el «esfuerzo» que la organización hace cada año para ofrecer «algo único» sobre el escenario. «Este esfuerzo se multiplica en esta edición más que especial. Entendemos que es el momento para solucionar la situación de las represaliadas políticas vascas y por ello hemos visto indispensables organizar una cita irrepetible». Y recuerda que sacar adelante el festival sería imposible sin «las cuatro patas» que lo sustentan: las personas que desde hace meses trabajan de forma voluntaria para que todo este listo, las miles de personas que están comprando entradas, las miles que en auzolan harán turno para que todo salga bien y los grupos que se suman al mensaje de Hatortxu Rock.

El festival solidario recuerda que nación con los objetivos de denunciar «la situación de las presas políticas vascas, las refugiadas y las deportadas y sus familiares y amigos» así como «intentar paliar» las consecuencias de la política de dispersión: «Estos dos objetivos, después de 20 ediciones, no han cambiado. Por ello subrayamos que cumplir 20 ediciones no es motivo de celebración, pero hasta que todas y todos estén en casa, vivas y libres Hatortxu Rock seguirá trabajando».

Con esta cita de cuatro días pretenden «colocar la situación de las represaliadas en el centro de las agendas políticas». Considera «indispensable» para solucionar el conflicto político de Euskal Herria que quienes sufren la represión puedan regresar a casa»

Entradas a la venta

Las entradas están a la venta desde diciembre y se pueden adquirir a través de su página web a un precio de 60 euros que incluye la posibilidad de acceder al camping.

La organización añade que «todavía son muchos» los grupos por confirmar, y anuncia que lo hará en las próxima semanas. «Entre todos y todas organizaremos una cita realmente única».