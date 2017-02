Denuncian por violencia machista al jugador del Aviron de Baiona Félix Le Bourhis

Según ha informado ‘Sud Ouest’, los hechos habrían tenido lugar en la noche de 29 de enero, tras la victoria del Aviron sobre el Brive. Posteriormente, la mujer escribió en su cuenta de Facebook que «he sido golpeada por mi compañero Félix Le Bourhis, un puñetazo en la cara que me ha roto varios dientes (…) No me avergüenza divulgarlo a todo el mundo (…) Esto le puede pasar a cualquiera, en cualquier momento… no solamente a las demás».



El rotativo francés señala que el mensaje fue borrado de la red social, pero que consta un certificado médico que establece una incapacidad temporal para trabajar durante siete días. Se observaron fracturas en los dientes y dolor de mandíbula. El club labortano aún no se ha pronunciado al respecto.



El jugador ha respondido presentando una denuncia por difamación y violencia, asegurando que fue ella la que trató de agredirle. «Félix Le Bourhis Niega haber cometido violencia deliberada contra la demandante», ha declarado su letrada, Sophie Benayoun.