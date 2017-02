Puigdemont: «Las negociaciones ni están ni se las esperan»

El interés de la sesión del control estaba centrado en que el president abordara esta cuestión, ya que ‘La Vanguardia’ ha publicado que hubo una reunión con Rajoy el pasado 11 de enero, después de que la portavoz del Govern, Neus Munté, negara el martes «reuniones secretas».

Puigdemont ha rehuido el tema en varias ocasiones ante el pleno del Parlament, pese a que se lo han preguntado varios líderes políticos: Miquel Iceta (PSC), Lluís Rabell (SíQueEsPot) e Inés Arrimadas (Cs).

El president no lo ha abordado explícitamente, aunque sí veladamente: «Hemos constatado que no hay interés para escucharnos. No hay propuesta de negociación. Ni ahora ni en el pasado ha habido voluntad de diálogo» del Gobierno español.

Ha insistido en que convocará a los catalanes a las urnas para votar en un referéndum con o sin el aval del Estado: «Se trata de ir de veras, no de farol», y ha acusado de falta de convicción democrática al Gobierno de Rajoy.

Puigdemont ha mantenido sus reproches al Gobierno español por rechazar una consulta negociada con la Generalitat, y ha asegurado que la Generalitat mantiene su apuesta por el referéndum: «Votar, votaremos».

La líder de C's, Inés Arrimadas, ha lamentado la falta de explicaciones del president sobre el encuentro con Rajoy y le ha reprochado: «Cada día me recuerda más a Rajoy, que no le gusta dar explicaciones».

También el líder de SíQueEsPot, Lluís Rabell, ha dicho que su partido querría «contactos cada día» entre la Generalitat y el Gobierno español, pero ha criticado que la administración catalana no sea transparente con esto.

«No se escondan. Dejen de jugar a los ‘Pastorets’. No es ninguna vergüenza que hable con el presidente Rajoy. Tienen que discutir, es su deber, pero explican una cosa a la opinión pública y hacen otra», ha concluido.

Rifirrafe con Iceta

Puigdemont y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se han enzarzado por el supuesto encuentro, después de que este dijera el martes que le consta una reunión entre ambos presidentes.

El president le ha acusado de «chismorrear» en vez de contribuir a que el diálogo entre el Estado y la Generalitat sea fructífero y a que el PSOE favorezca un referéndum pactado.

Iceta le ha respondido que «queda claro que le molesta que los catalanes sepan lo que hace en privado», y ha defendido que tanto los partidos como la ciudadanía tienen derecho a saber los planes del Govern y las actuaciones que lleva a cabo para ejecutarlos.

Ha exigido que detalle «qué está haciendo el Govern para preparar aquello que ha prometido», que es un referéndum como muy tarde en sepiembre, a lo que el presidente ha replicado que el Ejecutivo se centra en cumplir los mandatos del Parlament.

Puigdemont ha ironizado con que ya ha quedado claro que Iceta «sabe muchas cosas», pero ha dicho que seguirá trabajando para pactar un referéndum como prometió pese a la negación del Gobierno español.

En respuesta a otra pregunta parlamentaria, esta vez del diputado de JxSí Jordi Turull, Puigdemont ha acusado al Estado «hacer viajes peligrosos hasta los confines de los límites democráticos» amenazando con el uso de la fuerza para evitar el referéndum.