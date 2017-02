El Azkena Rock se completa con un nuevo escenario con «shows incendiarios»

El festival Azkena Rock, que se celebra el 23 y 24 de junio, contará con un nuevo escenario bautizado como ‘Trashville’, en el que «el público podrá sumergirse en un ambiente de una sala de conciertos de garaje» donde tendrán lugar «shows incendiarios de punk y rock».

La organización del festival ha informado de que el nuevo espacio acogerá las actuaciones de King Automatic, Bob Log III, Pelo Mono, The Cyborgs, The Devils y Vurro. En esta zona «se darán cita oscuros blues-punkers y rock and rollers insanos, motoristas nocturnos y animales de escena, extraterrestres del rock and roll e irreverentes reverendos que harán vibrar Mendizabala», ha avanzado el Azkena Rock.

Además, Trashville será el lugar que acogerá a los rockeros más noctámbulos con su selección de DJs como Shakin Brothers, Lost Angeles y Bob Cosby. El espacio será también el lugar de celebración del singular 'Wall of Death Gypsi', un salvaje espectáculo donde las acrobacias en moto se funden con el rock.

Durante el festival también se celebrarán conciertos gratuitos en la céntrica plaza de la Virgen Blanca de la capital alavesa, donde actuarán el australiano Pat Capocci y los croatas Billie & The Kids.

Estas actuaciones completarán los conciertos del cartel principal del Azkena, ya cerrado y hecho público hace unos días, con actuaciones de Graveyard, King's X, Chris Isaak, John Fogerty, Cheap Trick, The Cult, Michael Kiwanuka, Thunder, Hellsingland Underground, The Godfathers, The Dead Daisies, The Shelters, Buck & Evans, Wyoming y los Insolventes, SCR y Los Mambo Jambo.

También actuarán The Hellacopters, Union Carbide Productions, Loquillo, The Meteors, Tygers of Pan Tang, Bloodlights, Inglorious, Pat Capocci, Crank County Daredevils, The Soulbreaker Company y Fetitx.