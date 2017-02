La Cámara de Gasteiz rechaza que Lakua planifique ejecutar las competencias pendientes

El pleno de la Cámara ha debatido una iniciativa de EH Bildu en la que la coalición planteaba la redacción de un informe por parte del Ejecutivo en el que se detallasen las competencias que se precisan para «satisfacer adecuadamente las necesidades de la ciudadanía».



También denunciaba la lectura «estrecha, mezquina y recentralizadora» que el Tribunal Constitucional y algunas leyes orgánicas hacen del Estatuto.



El texto de EH Bildu ha sido rechazado, mientras que sí que ha salido adelante la enmienda transada entre los partidos que conforman el Gobierno (PNV-PSE) y Elkarrekin Podemos, con la abstención de la coalición soberanista y del PP.



A través de este enmienda, el Parlamento reitera que el debate de la actualización del autogobierno reside en la ponencia que se creará en la Cámara, pero «sin menoscabo de lo que concluya» este órgano reclama reclamado al Ejecutivo de Madrid que asuma de «forma pública con la sociedad vasca el compromiso de cumplir íntegramente» el Estatuto de Gernika y que transfiera las competencias pendientes.



La portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha defendido que es preciso «mirar a Catalunya», y ha precisado que el trabajo de la ponencia es necesario, pero ha reivindicado que de manera paralela el Gobierno DE LAKUA tiene una «oportunidad inmejorable» para elaborar un plan con plazos y condiciones que ponga en marcha el proceso hacia un nuevo estatus jurídico-político.



Desde el PNV, Joseba Egibar ha respondido que «en Euskadi no hay tensión social» para defender el Estatuto en las calles, y ha insistido en que la actualización del autogobierno se debe debatir en una ponencia porque ahora hay «una oportunidad excepcional para alcanzar un acuerdo» de nuevo estatus por vías democráticas y políticas.



Lander Martínez (Elkarrekin Podemos) ha reconocido que hay un «evidente y serio problema de incumplimiento» del Estatuto y ha apostado por la ponencia como marco «para establecer mecanismos que permitan volver a ser referente en políticas sociales innovadoras».



José Antonio Pastor (PSE) ha recordado que todos los grupos cuentan con «un asiento en la ponencia», al tiempo que ha subrayado que el Estatuto tiene «un camino que recorrer», sin perjuicio de que «se pueda mejorar desde el consenso y desde la legalidad».



Borja Sémper (PP) ha dado la bienvenida a la «defensa del Estatuto» a EH Bildu y ha lamentado que no lo haya hecho antes porque la sociedad vasca «se habría ahorrado mucho enfrentamiento y mucho sufrimiento». Se ha mostrado dispuesto a explorar en la ponencia las potencialidades de esta ley, pero no a aceptar «el terreno de juego y las reglas» de los grupos abertzales.