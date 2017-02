El Museo de Nafarroa custodiará la colección de arte de Fundación Caja Navarra

Entre ellas hay, en el ámbito local, obras de autores como Basiano, Zubiri, Gustavo de Maeztu, Eslava, Pagola o Salaberri; mientras que en el ámbito estatal destacan las de Antonio Saura, Alcolea, Miró, Chillida o Tapies. Asimismo, forma parte de la colección una serie completa de la ‘Suite Vollard’ de Picasso, integrada por 100 grabados al aguafuerte. Aunque el arte contemporáneo constituye el núcleo genuino de la colección, ésta incluye obras del siglo XIX así como algunas muestras de arte medieval.

La calidad de la obra de arte que conforma la colección es heterogénea, destacando en todo el conjunto un grupo de 274 obras, 16 de ellas realmente extraordinarias por su relevancia histórico-artística.

El tipo de obra que integra esta colección es muy diverso: la pintura, en sus diversas técnicas (óleo, temple, acrílico, acuarela...) es el grupo predominante (algo más del 60%). La obra gráfica le sigue en importancia con el 20%, aunque la calidad es muy dispar así como las técnicas: grabados, litografías y serigrafías. Los dibujos, constituyen más del 6% de la colección; la fotografía está representada con más del 2 % y la escultura con el 8% de la colección. El resto corresponde a otras técnicas, como textiles.

El acto de firma del Convenio entre ambas entidades ha contado con la presencia de la consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera, y con la directora del Servicio de Museos, Susana Irigaray. Joaquín Giráldez y Javier Fernández, presidente y director general, han representado a Fundación Caja Navarra.

Tras la firma del convenio, se ha inaugurado la exposición ‘Forma 70’s’ en la Fundación María Forcada de Tudela, con 44 obras representativas de esta colección.

Sobre las obras con las que contaba la extinta Caja Navarra, en 2014, Kontuz hizo público un listado de obras de arte propiedad de la entidad de 2011 en el que aparecían 157 más que en la lista de propiedades hecha pública por la Fundación. Once de esas obras de arte «desaparecidas» estaban en la propia caja fuerte de la entidad. En un recuento elaborado en verano de 2011, las once obras de arte ya se habían esfumado del lugar más seguro de la extinta CAN.

En aquel momento, el Gobierno de UPN señaló que no era competente para custodiar las obras de arte adquiridas por Caja Navarra y añadió que esa labor correspondía a sus órganos de gobierno.