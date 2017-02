Barkos reitera que se pretende «dar libertad» con los símbolos sin sancionar como hasta ahora

«Estamos hablando de normalizar el uso de los símbolos con los que los ciudadanos se identifican, que no son los mismos para todos. La actual ley de símbolos nació con un objetivo claro sancionador y de prohibición. Frente a las políticas de prohibir y sancionar, apuesto por políticas de libertad de elección, de respeto a todas las sensibilidades y de reconocimiento a la pluralidad. Frente a la prohibición de la actual ley, se propone dar libertad para que los ayuntamientos puedan decidir», ha indicado.



La lehendakari ha recordado que «el debate se va a producir en la Cámara» y «los grupos serán los que se posicionen». Ha calificado de «inaceptable» que UPN y PP traten de «patrimonializar y capitalizar» los símbolos de Nafarroa. «No son suyos, son de la ciudadanía navarra. Flaco favor hacen a Navarra azuzando el miedo, el rencor, el frentismo y la confrontación».



Además, Barkos ha remarcado que hasta el momento ha hablado en cinco ocasiones en el Parlamento para dar su opinión sobre este mismo asunto. «Hoy es la sexta y la séptima iniciativa. Se busca seguir centrando el debate en torno a esta cuestión. No todo vale. Se me pide que comparezca de manera reiterada y reiterativa, con el afán de hacer creer a la opinión pública navarra que en el Gobierno no hablamos de otra cosa que de banderas, cuando son ustedes los que no hablan de otra cosa».

«Cuando lleguemos al Gobierno, quitaremos las ikurriñas»



Javier Esparza (UPN) ha replicado que Barkos «quiere un cambio de estatus para Navarra», lo que supone «despreciar a esta tierra». «La ikurriña enfrenta y divide porque para ponerla se ha amenazado a mucha gente y se ha asesinado a algunos, los amigos de EH Bildu han jugado a eso durante 45 años. La ikurriña es la bandera del nacionalismo vasco en Navarra, la de un proyecto político. Ningún presidente de ninguna otra comunidad autónoma de este país apoya que se ponga la bandera de otra comunidad, salvo que desee que su comunidad sea otra cosa. Derogar esta ley no es un síntoma de normalidad, sino de anormalidad democrática e institucional. Cuando lleguemos al Gobierno, quitaremos las ikurriñas», ha sentenciado.



Desde la formaciones que impulsan la derogación de la norma, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha lamentado que se usen las banderas «para atacar» a quienes «piensan distinto» y ha pedido a los grupos de la oposición que «dejen de echar leña a un fuego inexistente» que «solo existe en sus cabezas. La apuesta de Geroa Bai es que las personas que tenemos distintas identidades en esta comunidad podamos convivir en paz, en libertad, sin imposiciones y sin exclusiones».



El parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramírez ha indicado que en Nafarroa el «sentimiento de adhesión a la ikurriña es una realidad histórica» que «no se debe prohibir», y ha defendido que se permita «con naturalidad y respeto» su «convivencia con otras».



La portavoz de Podemos, Laura Pérez, ha afirmado que Barkos se tendría que «negar» a asistir a este tipo de comparecencias, porque «cuando se tiene que tratar por séptima vez un mismo tema, el reglamento prevé que no tenga que producirse y agradeceríamos que se evitara el abuso torticero de las instituciones. Defendemos la pluralidad de Navarra y la diversidades de sus gentes. La Ley de Símbolos no es algo prioritario, pero no nos oponemos a su debate».



La parlamentaria de I-E Marisa De Simón ha aseverado que se trata de una proposición «que no cambia el estatus de Navarra» ni su «realidad institucional», y que «no modifica los símbolos oficiales». «Hay que derogar la ley porque se impulsó para prohibir y sancionar el uso de otros símbolos que no fueran los oficiales».



La portavoz del PP, Ana Beltrán, ha afirmado que «Barkos no ha dicho nada y siempre viene crispada cuando le hacemos preguntas que dejan en evidencia lo abertzale que es, eso le pone muy nerviosa. Los nacionalistas vascos, con muchas de las medidas que han tomado amparados por Izquierda-Ezkerra y por Podemos, han conseguido dividir a Navarra y ahora lo que buscan es directamente el enfrentamiento al querer imponer a los navarros en las instituciones la bandera de Euskadi, lejos de normalizar y de promover la convivencia»



Desde un PSN alineado con las tesis de UPN y PP, María Chivite ha considerado que se trata de «otro paso más en esa hoja de ruta nacionalista vasca que pretende el cuatripartito. Está muy bien para los nacionalistas, pero es algo que no comparte la mayoría social de Navarra, que no es vasca ni se siente vasca. ¿Excluye a alguien la bandera de Navarra? Yo no lo comparto. Aquí de lo que estamos hablando de poner la ikurriña en ayuntamientos de nuestra comunidad».