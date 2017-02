Tablas entre Real y Eibar en un derbi con el árbitro como protagonista

Corría el minuto 15 y el árbitro navarro Undiano Mallenco ya había desenfundado cuatro veces. Amarillas rigurosas, incluida una a Juanmi por levantarse su camiseta blanquiazul y mostrar debajo un mensaje de recuerdo a un joven paisano suyo muerto por leucemia hace unos días.



El delantero blanquiazul dedicaba así el gol que abría el marcador, un testarazo a centro de Odriozola al que no llegaba Yoel. El Eibar ha reaccionado bien y se ha hecho acreedor al empate que ha firmado Escalante, también de cabeza, tras un corner botado por Pedro León (m.25). Antes del descanso, los armeros, que han sido mejores en la primera mitad, han pedido penalti por un balón que ha golpeado en la mano de Yuri.



Nada más comenzar la segunda parte el Eibar se ha quedado con diez por la segunda amarilla a Lejeune, cuando menos discutible. No admite debate la segunda a Juanmi, por un agarrón innecesario.



En el 65, Iñigo Martínez ha cazado un balón en el área azulgrana y ha caído al suelo ante la salida de Yoel. Once metros, Mendilibar expulsado por sus protestas y Vela que no ha fallado.



La Real tenía encarrilado el choque ante un conjunto visitante que daba la sensación de encontrarse desquiciado por el arbitraje. Los de Eusebio controlaban la posesión y no concedían ocasiones de peligro, sin necesidad de buscar el tercero para remachar. Lo han pagado caro. El Eibar no se ha rendido y, cuando faltaban 30 segundos para el final, Pedro León ha enganchado un disparo desde dentro del área que Rulli no ha logrado detener. Ficha técnica, resultados y clasificaciones.