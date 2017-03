Euskotren fija en el 21,8% el seguimiento del paro, los sindicatos en el 100%

Los sindicatos ELA, LAB, CCOO, UGT, ESK y la organización de independientes han mostrado su apoyo a este paro de 24 horas cuyo objetivo es defender el derecho a la huelga. La convocatoria coincide con la celebración este mediodía en Donostia del juicio para tratar la demanda interpuesta por la dirección de la empresa contra la representación social por el conflicto de los maquinistas en Gipuzkoa.



Las centrales aseguran que el seguimiento del paro es total, que los servicios mínimos se cumplen con normalidad y que la jornada transcurre sin incidentes.



La empresa pública, por su parte, fija en el 21,8% el seguimiento de la huelga en el turno de mañana y destaca su mayor incidencia entre el colectivo de maquinistas de Amara.



Euskotren también subraya la ausencia de incidentes, y destaca como única alteración la mayor demanda de información por parte de los usuarios en las oficinas de atención.



El comité permanente de Euskotren considera que la dirección «ataca el derecho a la huelga» con esa denuncia judicial, interpuesta también contra los sindicatos con representación en esta entidad pública y los integrantes del comité de huelga por el supuesto carácter ilegal del modelo de convocatoria de los paros desarrollados por los maquinistas en los centros guipuzcoanos de Amara y Araso en los últimos meses.



Decenas de trabajadores se han concentrado en el exterior del Palacio de Justicia de la capital donostiarra tras una pancarta con el lema «La huelga es un derecho».



Durante la movilización, Antxon Carballeda, delegado de CCOO y miembro del comité permanente, ha explicado que el objetivo de este paro al que están llamados un millar de trabajadores no es otro que defender un derecho fundamental como es el derecho a la huelga.



Ha indicado que la demanda de la empresa alude a una huelga que finalmente fue desconvocada, por lo que ha pedido a la dirección de Euskotren que retire esta reclamación judicial como primera medida para intentar solucionar el conflicto.



Ha precisado que la demanda fue interpuesta contra el comité de huelga pero también contra los sindicatos con representación en esta entidad pública y el comité permanente, pese a que este órgano no apoyaba estas huelgas, como tampoco lo hacen todas las centrales sindicales.



Xabier Unzueta, miembro del comité de huelga que convocó los paros cuya legalidad es cuestionada por la empresa, ha explicado que la asamblea de trabajadores de Amara y Araso llamó a estos paros, que fueron desconvocados tras recibir un escrito de la empresa que aludía a su posible ilegalidad por razones que no explicaba.



Tras asegurar que «no entiende» la actitud de la dirección en este conflicto, Unzueta ha anunciado que continuarán con la celebración de nuevos paros en Gipuzkoa en demanda de mejoras laborales.



Entre las peticiones de los maquinistas figura la exigencia de que se incremente la plantilla para poder hacer frente a las nuevas frecuencias en las líneas Hendaia-Lasarte y Amara-Zumaia.