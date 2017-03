Osasuna se ahoga tras remar a contracorriente desde el minuto 1

Oda a la impotencia. Osasuna lo ha intentado, pero es un equipo que concede en exceso en su parte trasera y así es imposible. Más si el primer regalo llega cuando solo han pasado 90 segundos. Balón largo a Bakambu, que supera a Oier y casi sin ángulo dispara al palo entre las piernas de Sirigu. El rechace llega a Soriano, el más rápido, que marca a placer.



Poco antes de la media hora, un ex de Osasuna, Roberto Soldado, anotaba en un penalti que nadie ha discutido. Entre ambos tantos los locales han tenido ocasiones para empatar, pero no han acertado ante otro antiguo jugador, el meta Andrés Fernández.



Con todo perdido y una hora por delante, Osasuna se ha lanzado en plan kamikaze. El Villarreal llegaba con claridad, pero no hacía el tercero, y un penalti de Musacchio sobre Sergio León ha permitido a Roberto Torres insuflar un halo de esperanza a la grada (1-2, 64’).



Un espejismo, el colombiano Santos Borré, con dos nuevas dianas, ha hecho sangre de la débil zaga local. Con 59 goles encajados en 25 partidos las cuentas están claras. Ficha técnica, resultados y clasificaciones.