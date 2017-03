El Athletic no puntúa en Sevilla pese a merecerlo

Mejor juego, mejores sensaciones, pero el mismo resultado. El Athletic sigue con su pobre bagaje lejos de casa, 8 puntos en 12 partidos. La clave, la falta de acierto ofensivo. Quinta salida consecutiva sin marcar. Los de Valverde son el peor ataque visitante, con solo 7 dianas esta campaña. Por ejemplo Osasuna, colista, suma 12. La ausencia de Aduriz no hace sino agravar la enfermedad.



Porque hoy el Athletic ha tenido oportunidades y en líneas generales ha sido superior a un Sevilla que pelea con Real Madrid y Barça por el título liguero. Eso sí, los de Sampaoli han salido en tromba, sumando ocasiones en los primeros minutos. El chaparrón inicial ha tenido su cénit antes del cuarto de hora, cuando Vietto ha caído en el área derribado por Etxeita.



Iraizoz ha detenido el disparo de Jovetic, pero Iborra no ha perdonado en el rechace. Los rojiblancos han protestado, al entender que el goleador hispalense había entrado al área antes de lo debido. No ha servido de nada.



A partir de ahí el Athletic se ha venido arriba y ha sumado acercamientos con peligro. La ocasión más clara, un complicado testarazo de Raúl García que ha pegado en el palo. Con el pasar de los minutos los rojiblancos apretaban y dejaban huecos a su espalda, pero el marcador no se ha movido.



Con la victoria del Villarreal, la sexta plaza se escapa hasta los cuatro puntos de desventaja. El domingo visita La Catedral un Málaga que lucha por no meterse en problemas. Ficha técnica, resultados y clasificaciones.