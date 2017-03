Tres de cada cuatro alojamientos no reglados se ubican en Iruñerria

En concreto, en la capital se encuentran el 68%, ya sea por habitaciones individuales, compartidas o bajo el formato de apartamento completo. Los barrios con mayor número de alojamientos son Alde Zaharra (el 34%), los Ensanches (13%), Ermitagaña/Mendebaldea (10%) y Arrotxapea (9%). El siguiente municipio navarro que más alojamientos concentra es Tutera, pero solo ocho, es decir el 2,3% de la oferta no reglada.

Este fenómeno ha tenido un crecimiento en los últimos años, puesto que el 32% de estos establecimientos se ofertan en internet desde el pasado año, un 20% desde 2015 y un 24% desde 2014. El impacto en gasto directo e indirecto generaría una derrama económica diaria un 84,8% inferior a la promovida por oferta reglada porque la persona turista paga menos por el alojamiento y no lo compensa con un gasto extra en el destino (en restauración, por ejemplo), según datos del Gobierno.

Así, se estima que el gasto diario de un o una turista alojada en oferta reglada asciende a 148,6 euros, mientras que quienes se alojan en establecimientos no reglados gastan 80,4 euros.

Según estos datos, se puede estimar que el gasto directo de los y las viajeras alojadas en oferta no reglada en 2015 en Nafarroa fue de 6,2 millones de euros, mientras que si hubieran estado alojadas en establecimientos reglados el gasto habría ascendido a los 11,5 millones. A esto se debe sumar que parte de esta actividad no reglada, no toda, se desarrolla en el ámbito de la economía sumergida y tiene tratamientos fiscales no contributivos.

Además, se calcula que la actividad de los establecimientos turísticos no reglados se vincula con la creación o mantenimiento de diez empleos (directos, indirectos e inducidos) por cada 100 plazas, frente a los 53 empleos que se relacionan por cada 100 plazas regladas, según el Ejecutivo.

No obstante, estos datos de impacto económico y de empleo deben ser tomados con cautela, según señalan desde la Dirección General de Turismo y Comercio, porque «es complicado estimar el volumen de actividad de los alojamientos no reglados» y porque «desconocemos la vigencia de la oferta, en cuanto a si está disponible durante todo el año o de forma intermitente».

Estos son los principales datos que se desprenden del estudio de la oferta de alojamientos turísticos no reglados en internet elaborado por el Gobierno de Nafarroa y presentado en una nueva sesión del ciclo de conferencias ‘Los viernes de Desarrollo Económico’, en la que han participado la directora general de Turismo y Comercio, Maitena Ezkutari; la directora del Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio, Margarita Cueli; y el jefe de la Sección de Ordenación, Formación y Calidad del Turismo, Manuel Bermejo.