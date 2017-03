EH Bildu pide a la Diputación que reconozca a Itsaso como municipio e ignore la decisión del Estado

En un comunicado, la coalición abertzale ha recordado que el Ministerio de Presidencia y Administraciones Territoriales del Estado ha denegado la solicitud de incluir a Itsaso en el Registro de Entidades Locales. El requisito de población mínima en el que se basa el Ejecutivo español no coincide con el establecido en la Norma Foral aprobada por las Juntas Generales de Gipuzkoa en 2003.

En ese sentido, EH Bildu ha incidido en que la citada Norma Foral «exime del requisito de población mínima a los municipios que fueron obligados a unirse en el franquismo», como es el caso de Ezkio e Itsaso.

A su juicio, «estamos ante el enésimo ataque del Gobierno español contra los derechos de la población vasca». De este modo, ha denunciado que el Estado «pretende obstaculizar, una vez más, aquellas políticas que se basan en la opinión de la ciudadanía y en procesos participativos, al igual que está haciendo en Euskal Herria y en Catalunya».

Por ello, en la resolución presentada, la coalición soberanista rechaza la apertura «sistemática por parte del Estado español de vías para frenar las decisiones adoptadas de forma democrática en Euskal Herria».

En su opinión, el proceso desarrollado en Ezkio e Itsaso, junto con la consulta popular, «es un ejemplo práctico y legítimo del derecho a decidir».

«Los vecinos llevaron a cabo un ejercicio democrático ejemplar, cuyos resultados no dejaron lugar a dudas sobre la voluntad de las personas participantes. Por lo tanto, las administraciones y los poderes públicos de nuestro Territorio están obligados a respetar el camino que ha decidido seguir Itsaso», ha remarcado.

Asimismo, ha insistido en que la Diputación de Gipuzkoa «es la institución competente para nombrar nuevos municipios, tal como establece el Estatuto de Autonomía». Por ello, en la propuesta de resolución presentada por EH Bildu se solicita a la Administración foral que «considere a Itsaso como municipio a todos los efectos, incluido el reparto del Fondo Foral de Financiación Municipal, que es la principal fuente de financiación para los ayuntamientos».

«PNV y PSE no han incluido en el reparto del Fondo de 2017 a Itsaso, por lo que no se le da el mismo tratamiento que al resto de los ayuntamientos y no se consignan recursos para su funcionamiento», ha lamentado, al tiempo que ha solicitado al Gobierno foral que «tenga el mismo respeto y la misma actitud para todos aquellos municipios que han decidido su futuro a través de procesos participativos, como es el caso de Igeldo».