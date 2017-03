La Coordinadora Feminista de Euskal Herria se adhiere al paro internacional de mujeres

La Coordinadora Feminista de Euskal Herria ha anunciado su adhesión al paro internacional de mujeres convocado para este miércoles, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. «Si las mujeres paramos, todo para; si el trabajo doméstico para, todo lo demás para», han señalado las integrantes de la coordinadora, que han invitado a la ciudadanía a participar en las movilizaciones convocadas en las capitales de Euskal Herria. La manifestación de Bilbo partirá a las 19.30 desde el Arriaga, la de Iruñea a las las 20.00 desde la plaza del Castillo, la Donostia desde el Boulevard a las 19.00, la de Gasteiz a las 20.00 desde la plaza San Antón, y de Baiona a las 18.30 desde el Ayuntamiento.

Estas levarán por lema «Contra la barbarie hetereopatriarcal capitalista. Feminismoa zorroztu!». «Afilamos el feminismo para defendernos de la violencia machista. Para resistir a las agresiones en el mercado laboral. Para proteger la tierra en la que habitamos. Afilamos el feminismo, nuestros saberes y prácticas políticas, nuestras alianzas y redes para generar una nueva hegemonía que nos permita una transformación social profunda. Afilamos nuestras armas para construir una nueva civilización, capaz de asegurar una vida digna para todas», han explicado en una rueda de prensa ofrecida en Gasteiz, una ciudad en la que, durante el año pasado, «la Policía Local ha intervenido cada día, por lo menos una vez en una agresión machista».

«Pero no todos los agresores han sido detenidos, ni la mitad de ellos lo han sido. Hace falta que la mujer agredida muestre pruebas físicas claras de violencia, es decir, si la mujer no tiene heridas o no hay testigos de que haya sido agredida no se efectúa detención alguna. Y nosotras nos sentimos doblemente agredidas cuando las instituciones supuestamente responsables de proteger nuestra integridad y nuestros derechos nos abandonan a nuestra suerte, no cumpliendo los protocolos establecidos o multando por la Ley Mordaza cuando se ponen en duda sus procedimientos», ha destacado Alitxu Martínez del Campo.

Asimismo, ha advertido de que durante los dos primeros meses del año se han producido numerosas agresiones machistas en la capital alavesa, «y el balance hasta ahora nos hace temer que el recuento macabro al final del año sea todavía mayor que el del año pasado. Por eso interpelamos a las instituciones responsables, al Ayuntamiento, al Gobierno vascongado y al partido político en el poder a poner remedio, les instamos a no ser parte responsable de este puzzle de opresión física, sexual y económica que se ejerce sobre las mujeres. No queremos declaraciones de intención, no queremos fotos, queremos hechos, queremos que cumplan de una vez con su obligación de garantizar la seguridad de las mujeres, porque nos están matando».