ATA asegura que «no le consta» que el agresor a Lander Martínez sea miembro de su movimiento

Lander Martínez declaró saber por «fuentes fidedignas» que el atacante era una persona del «entorno de ATA». Como primera puntualización el Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión remarca que «no ha quedado nada claro cuáles pueden las fuentes fidedignas capaces de afirmar con seguridad, en un bar y un sábado a la noche, que alguien es del entorno de nuestro movimiento, ni si esas supuestas fuentes pueden ser igual de fidedignas en esos momentos que un lunes al mediodía».



En segundo lugar, denuncian «el uso ambiguo que se la da a la palabra entorno (…) Lo escuchado en algunos medios de comunicación y tertulias y de la boca de los políticos profesionales nos hace pensar que hay quien quiere pasar del ‘Todo es ETA’ que hizo famoso Garzón al ‘Todo es ATA’».



«Nuestro movimiento no ha nacido para impulsar peleas de bar», explican, sino para «estimular la lucha por la amnistía, ya que creemos que la verdadera lucha ideológica y revolucionaria se debe dar en las calles, en clara confrontación con quienes nos oprimen, y no animados por el alcohol a altas horas de la madrugada».



El Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión critica además la «lectura parcial» de Podemos sobre la situación actual, al entender que la formación morada «mira hacia otro lado ante la mayoría de casos de represión y por lo tanto ante la mayoría de casos de violencia de estado. La violencia no es una receta del pasado, sino la receta que los Estados nos aplican a diario».