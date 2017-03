Mendoza asume «cualquier error» en la campaña de prematriculación

El dictamen del Consejo de Nafarroa hace referencia a la decisión del Gobierno de posibilitar la presentación de dos solicitudes para la inscripción en el modelo D en la zona no vascófona.

El citado Consejo emitió su dictamen el día 10 febrero, pero, según ha manifestado Mendoza en comisión parlamentaria, la primera noticia que tuvo el departamento de su existencia y contenido les llegó «el día 13 a un correo interno, ya iniciada la campaña».

Mendoza, que ha aseverado que «no se ha recibido ninguna comunicación oficial sobre el tema», ha señalado que dicho informe se conoció «de manera extraoficial», aunque ha garantizado que «nadie ha visto trastocadas sus solicitudes por este motivo».

«A pesar de la falta de comunicación oficial al respecto, el procedimiento llevado a cabo no ha afectado en ningún aspecto al normal desarrollo del proceso de prematrícula», ha precisado, tras explicar que «las plazas que no se han asignado en primera opción se deben a otras cuestiones técnicas» y que «el doble impreso no ha tenido repercusión en las solicitudes de las familias que han optado por los modelos en castellano».

Además, ha negado las acusaciones de Alberto Catalán, UPN, sobre haber incumplido la legalidad. «Hasta donde yo sé, de lo que se habla es precisamente de un defecto de jerarquía normativa», ha aclarado.

Catalán ha calificado como «muy grave» el «incumplimiento clarísimo de la legalidad» por el departamento que, después de conocer el dictamen, mantuvo un comportamiento «de total y absoluta falta de respuesta», lo que evidencia una «falta de respeto al máximo órgano consultivo en materia de legalidad» en Nafarroa.

«Han tramitado dobles instancias cuando sabían que no podían ser tramitadas», ha denunciado Catatán, que ha considerado que la respuesta del consejero ha sido un intento de «falsear la realidad».

Por Geroa Bai, Consuelo Satrústegui ha considerado «excesivo» hablar de «desobediencia» o «falta de respeto» y, aunque el error no ha afectado a ningún alumno, ha apostado por corregirlo.

En nombre de EH Bildu, Esther Korres ha remarcado que lo «importante» es que la campaña «se desarrolló con normalidad», y ha lamentado que partidos de la oposición buscan «cualquier cosa para hacer ruido» y criticar el modelo D.

La parlamentaria de Podemos Tere Sáez ha indicado que es un «error» que hay que «corregir» pero que «no ha tenido ninguna consecuencia en la práctica», por lo que «estaría bien dejarlo ahí».

Sin embargo, Carlos Gimeno, PSN, ha advertido que al Gobierno «hay que venir aprendido» y a cometer los «menores errores posibles». «No se puede venir a aprender», ha añadido Gimeno, que ha subrayado que el consejero «es la entidad física de la inseguridad jurídica».

En la misma línea se ha mostrado Javier García, PP, que ha manifestado que «son muchos los errores» del consejero, que es un «irresponsable» porque actúa saltándose la norma «a la torera» para «imponer sus preferencias ideológicas». Por ello, ha vuelto a pedir que Mendoza dimita o «le cesen de manera inmediata».

La parlamentaria de I-E Marisa de Simón ha calificado como «incomprensible» que se haya producido «un error de estas características» y nadie se haya «dado cuenta», por lo que ha esperado que el consejero «tome las medidas para que no vuelva a suceder», aunque ha calificado como «positivo» que no haya tenido consecuencias en el proceso.

«El responsable último de cualquier error es el consejero, y yo lo asumo, -ha respondido Mendoza en su turno de réplica-, sé que a ustedes les suena novedad porque ninguno ha reconocido ningún error y nunca han sido capaces de desdecirse, pero yo sí y no tengo ningún problema».