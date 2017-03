El Gobierno de Lakua esperar cerrar para el miércoles un acuerdo presupuestario

El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha comparecido ante los medios de comunicación después de reunirse en el Parlamento de Gasteiz con el lehendakari, Iñigo Urkullu; el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, para informarles de las reuniones que ha mantenido con la oposición para intentar recabar apoyos a las cuentas.

El Ejecutivo tiene que conseguir, al menos, la abstención de uno de los tres grupos de la oposición para sacar adelante los presupuestos en el Parlamento de Gasteiz, ya que la coalición PNV-PSE no tiene la mayoría suficiente para aprobarlos en solitario, a falta de un escaño.

Azpiazu ha anunciado que intentará concretar reuniones con EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP para celebrar una segunda ronda en la que cada uno especifique sus demandas, de manera que el Gobierno sepa quién tiene «una posición más cercana» y con quién puede alcanzar un acuerdo.

El consejero, que ha desligado la negociación de los presupuestos de la CAV con la de las cuentas del Estado español, ha asegurado que en este momento no se decanta por ningún grupo de la oposición, aunque ha reconocido que los planteamientos de Elkarrekin Podemos «dificultan» el acercamiento.

Se ha referido en concreto a la propuesta de la formación morada de que el Parlamento imponga una serie de recargos a determinados impuestos y también a su idea de recuperar el 7% que el Gobierno de Patxi López quitó de la Renta de Garantía de Ingresos y elevar esta prestación en otro 8%, el mismo porcentaje que ha subido este año el Salario Mínimo Interprofesional.

A pesar de ello, el consejero ha asegurado que no tiene preferencia por pactar con un grupo u otro y que su equipo está ahora «valorando» las propuestas que defiende cada cual.

El objetivo es analizarlas y ponerse en contactos con ellos de nuevo «a la mayor brevedad posible» pera celebrar una segunda ronda de reuniones en la que se «concreten» las posturas «con el compromiso del Gobierno de que el miércoles haya un acuerdo cerrado».

Azpiazu ha reconocido que la negociación está siendo «acelerada» pero lo ha justificado en que «hace falta un tiempo para acomodar» al proyecto presupuestario las enmiendas que el Gobierno acepte incorporar a cambio del apoyo o abstención de algún grupo parlamentario.

Ha aseverado que la premura de fechas no se debe a que la negociación esté ya encarrilada con alguno de los partidos de la oposición, sino a que el Ejecutivo quiere un acuerdo «cuanto antes para que las cuestiones técnicas se puedan incorporar sin ningún problema al documento presupuestario».

El proyecto de presupuestos de la CAV para este ejercicio asciende a 11.059 millones de euros, un 1,2 % más que los del pasado ejercicio.

El Parlamento de Gasteiz celebrará el pleno de aprobación del proyecto de ley de presupuestos el 11 de abril, un visto bueno que dependerá de que el Gobierno de Lakua consiga al menos la abstención de algún grupo.

El otro pleno de la tramitación, el de debate y votación de las enmiendas a la totalidad, si las hubiera, tendrá lugar el 30 de marzo, aunque el plazo para presentar las enmiendas termina el día 24.

EH Bildu y PP le recriminan las prisas

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha afirmado que la coalición defiende unos ritmos de negociación presupuestaria «más profundos y sosegados», y cree que Azpiazu debe explicar «a qué se deben estas prisas y si responden a que ya hay algún acuerdo encubierto, debajo de la mesa y que esté ya apalabrado».

«No suele ser de buenos consejeros las prisas y la precipitación, y más cuando estamos hablando de la ley más importante del año que requiere no hacer las cosas a todo correr, sino hacerlas con detenimiento y sosiego», ha indicado.

Preguntado sobre si ve imposible el acuerdo, Casanova ha afirmado que «imposible no hay nada en este mundo», pero ha reiterado que su objetivo es presentar «correcciones profundas» al presupuesto. Además, ha apuntado que «las cosas importantes hay que hacerlas con seriedad y con rigor».

«Cuando no estamos ante una necesidad imperiosa de cubrir unos plazos determinados de forma legalmente obligatoria, sino que de forma arbitraria se señala una fecha porque responde a cosas que no sabemos, entendemos que no es imposible llegar a un acuerdo pero quizás no exista voluntad para llegar a ese acuerdo», ha advertido.

Según ha explicado, Pedro Azpiazu no había informado a EH Bildu sobre esta cuestión, por lo que se ha mostrado «sorprendido por el fondo y la forma» porque cree que se ha planteado «de forma brusca y sin ningún contacto previo». «Ni lo conocíamos ni lo esperábamos en esos términos», ha insistido.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Borja Sémper, ha pedido «seriedad y rigor» a Azpiazu por querer cerrar un acuerdo presupuestario para el próximo miércoles.

En los pasillos del Parlamento, ha considerado que esta postura responde bien a que «hay acuerdo con Elkarrekin Podemos y con EH Bildu, o bien a que Azpiazu ha tenido una metedura de pata política de primer orden».

Tras insistir en su «sorpresa», ha pedido «seriedad y rigor» al consejero porque el PP sigue dispuesto a llegar a un acuerdo para hacer posible la aprobación de las cuentas «sin jugar ni marear la perdiz».

En este sentido, ha indicado que para que el PP llegue a un acuerdo antes del miércoles el Gobierno de Lakua debería anunciar que «apuesta por negociar y acordar con el PP» y las dos partes «deberían sentarse para negociar a nivel de detalle».

Así, ha recordado que el PP y el Departamento de Azpiazu han mantenido solo dos reuniones, una informal la pasada semana, y otra formal, ayer en la sede del Gobierno de Lakua.