Los casos de abuso escolar en la CAV se duplicaron durante el curso 2015-2016

La consejera de Educación de Lakua, Cristina Uriarte, ha destacado que los 121 casos de acoso escolar en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa registrados durante el curso 2015-16, «casi duplican» los del anterior, lo que, según ha indicado, no supone que se hayan incrementado, sino que se da «una mayor sensibilización» en la sociedad y en los centros se ha reducido el «nivel de tolerancia».

Uriarte, en Donostia, ha informado de la evolución que ha experimentado el acoso escolar durante el curso 2015-2016. La consejera ha destacado que las cifras reflejan «un fuerte incremento en el número de casos analizados», unos 500, llegando «casi a duplicar los del curso anterior».

«De ellos, en el 25% de las situaciones analizadas se confirmó que se trataba de acoso escolar», es decir, que durante el pasado curso lectivo la Inspección de Educación contabilizó «121 casos de acoso escolar, una cifra que prácticamente duplica la recogida en el curso 2014-2015».

Según ha explicado, estas cifras no suponen que se haya incrementado el acoso escolar en los centros, sino que «han reducido su nivel de tolerancia» y existe «mayor sensibilización» al respecto en la sociedad. «La acción que antes no se consideraba acoso, ahora puede ser considerada como tal y a lo que quizá hace unos años no se le daba la necesaria importancia, ahora sí se le da».

Por otro lado, ha indicado que es en la ESO «donde se produce el mayor número de casos} y no hay diferencias «significativas» en cuanto a datos de centros públicos o concertados, ni en cuanto al sexo de quienes participan en situaciones de acoso escolar.

Según ha apuntado, en el 43% de los casos se da agresión verbal; en el 25% exclusión o marginación social; en el 16% agresiones físicas; en el 11,6% intimidación, chantaje o amenaza; y menos del 1% corresponde a acoso o abuso sexual, o a acoso sexista.