Oier señala que «no podemos dar síntomas de bajar los brazos porque para eso nos pagan»

«Es mi deber, me pagan para esto y como capitán más aún. No puedo dar síntomas de bajar los brazos porque todavía hay muchos puntos por el camino por conseguir», ha afirmado Oier, quien ha puntualizado no obstante que es «realista» sobre la situación del equipo, a 14 puntos de la permanencia a falta de 12 jornadas.

Aunque la junta directiva rojilla ha comunicado esta semana que maneja el escenario de planificar la próxima temporada en Segunda División, Oier ha subrayado que personalmente no asume todavía el descenso.

«Entiendo que la junta directiva esté trabajando también en esta dirección y tiene que valorar diferentes alternativas», ha comentado. «Esa opción cada día está más cerca (descenso) porque el margen se estrecha. Es normal que estén trabajando en la opción de que el equipo esté en Segunda, pero mientras haya opciones, tenemos que seguir peleando», ha añadido.

El presidente osasunista, Luis Sabalza, ha acudido a Tajonar para mantener una charla con la plantilla: «Nos ha querido transmitir que nos respaldan, que están con nosotros, que no nos volvamos locos y que tengamos la cabeza limpia y que debe prevalecer la buena armonía», ha comentado Oier sobre esta reunión. El futbolista rojillo ha abogado por «pelear hasta que los números digan basta, si los dicen», ha apuntillado.

Al preguntarle por si lo expuesto esta semana por la directiva les puede liberar de presión en los partidos, Oier ha comentado que «en parte» puede beneficiarles después del mensaje de principio de temporada de que «era imprescindible la permanencia para la viabilidad del club», aunque ha asegurado que esto no les «hizo daño» porque su obligación es «intentar mantener» la categoría.

Ha recordado que la plantilla está «orgullosa» de haber sido «partícipe» de que el club mejorase su situación económica con el ascenso de la pasada campaña y ha afirmado que la presente temporada está siendo «difícil de llevar» tanto para los jugadores como para la afición al sufrir «mazazo tras mazazo».

«No acabamos de dar la talla, aunque también ha habido mala suerte, al revés del año pasado. Podíamos tener seis puntos más tranquilamente y estaríamos cerca del objetivo», ha agregado.

Oier no teme que a falta todavía de 12 jornadas se empiece a hablar de temas extradeportivos ya que no los puede controlar y ha indicado que deben seguir exigiéndose «por la afición» y por su propia profesionalidad.

«En otros sitios la afición estaría tirando los trastos y aquí están con nosotros. Es de agradecer y tenemos que hacer ese esfuerzo porque la afición se merece alegrías y que el osasunismo esté fuerte», ha concluido.

Osasuna ha regresado a los entrenamientos, tras dos días de descanso al jugar el próximo partido en lunes, contra el Eibar, con las ausencias respecto del grupo de Alex Berenguer y Miguel De las Cuevas.

Alex Berenguer ha realizado solo carrera continua, ya que se encuentra en un proceso de reincorporación progresiva al grupo tras sufrir en Las Palmas un traumatismo craneoencefálico, mientras que De las Cuevas se ha ejercitado de forma individual por un golpe en el tobillo derecho en el Estadio de Gran Canaria.