Palacios rechaza la oferta de Osasuna por «lealtad» al Numancia

Palacios ha comparecido en rueda de prensa en el nuevo estadio de Los Pajaritos tras conocerse el interés de Osasuna por contratarle para llevar la dirección deportiva del equipo iruindarra en las próximas temporadas.

El director deportivo ha recordado que como iruindarra siempre soñó con jugar en Osasuna, con el que ha tenido el «orgullo» de jugar y ser su capitán.

«Que se acuerden de mi después de tantos años sigue siendo un sueño y siempre seré osasunista y socio. Osasuna es mi casa, me han enseñado lo que he sido como jugador en Tajonar desde pequeñito y por eso mismo la lealtad a unos colores, a una institución, está por encima de muchas más cosas», ha declarado.

Pero ha señalado que está agradecido al Numancia porque cuando salió de Iruñea pensaba que nada iba a ser igual «y me equivoqué».

«Desde el primer momento me hicieron ser uno más de aquí, sentirme valorado y parte de la familia numantina y orgulloso de vestir esta camiseta y luego de representarlo», ha asegurado.

El director deportivo numantino, en este cargo desde 2010 y con dos años más de contrato, ha explicado a los periodistas que se reunió el martes con el presidente numantino, Francisco Rubio, y ya tenía claro su decisión de continuar «por lealtad».

«Para sentirme bien conmigo mismo y poder transmitir lo que intentas inculcar a los jugadores de la cantera», ha apuntado.

Palacios ha reconocido que en el fútbol se depende de los resultados pero ahora su historia es continuar luchando por el Numancia y ya «llegará otro momento para luchar por Osasuna». «Mi mente y mi corazón están ahora con el Numancia», ha resaltado.

Palacios ha asegurado que hay muchas personas en el Numancia que le han enseñado a quererlo y «dejarlo así no me gustaría».

«Espero que en Pamplona lo comprendan. Soy osasunista a muerte», ha resaltado.

El director deportivo del Numancia ha asegurado que ha dado explicaciones porque es Osasuna, porque, de lo contrario, no hubiese escuchado ofertas.

«Desde el primer momento que me llega la posibilidad tuve un sentimiento encontrado. Me hacía ilusión porque era Osasuna, club al que he representado durante tantos años. Que se acuerden de ti después de trece años, te llena de satisfacción. Pero a la vez decía que no podía ser porque me han enseñado unos valores en Osasuna y el Numancia, en donde implicarse merece la pena», ha explicado.

Palacios ha señalado que irse en plena competición del Numancia le decantaba a rechazar la oferta.

«Superagradecido a Pamplona y Osasuna por el cariño que me han demostrado siempre y me han vuelto a demostrar», ha apuntado.

Palacios ha señalado que la presión se la ha metido él mismo, más que las informaciones publicadas durante los últimos días.

«Para mí lo importante era transmitir lo que soy: ser buena persona y buen profesional», ha apuntado.