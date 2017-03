Xabi Alonso hace oficial su retirada como futbolista profesional

«Lived it. Loved it. Farewell beautiful game. (Lo viví. Lo amé. Adiós juego maravilloso)». Con este escueto mensaje en su cuenta de Titter, acompañado de una fotografía en la que se aleja mientras se despide con una mano y porta las botas de tacos en la otra, ha anunciado Xabi Alonso –35 años cumplidos en noviembre– el final de su carrera como futbolista profesional.



Formado en la cantera del Antiguoko y la Real Sociedad, el mediocentro tolosarra debutó con el primer equipo blanquiazul con 18 años recién cumplidos, en un partido de Copa contra el Logroñés.



El curso siguiente fue cedido al Eibar, de donde fue repescado en enero. Fue uno de los pilares del equipo que, dirigido por Raynald Denoueix, estuvo a punto de ganar la Liga. Al año siguiente, tras disputar la Champions con los donostiarras, fichó por el Liverpool.



Pasó cinco años en Anfield, con la histórica final de Champions ante el Milan en Estambul como mayor hito (2005). Los italianos ganaban 3-0 al descanso, pero los ingleses forzaron la prórroga –Alonso anotó uno de los tantos– y se llevaron el título en la tanda de penaltis. Al año siguiente celebró el título en la prestigiosa Copa inglesa.



En 2009 hizo las maletas y firmó por el Real Madrid, con el que jugó otros cinco años. Una Liga, dos Copas y otra Champions engordaron su palmarés.



Las tres últimas temporadas las ha vivido en el Bayern de Múnich. A falta de terminar esta campaña, suma dos Bundesligas y una Copa.

One of the greats is saying goodbye. @XabiAlonso will retire from professional football at the end of the season. Danke, Xabi! 👏 #MiaSanMia pic.twitter.com/HrbdaUvC4e