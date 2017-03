El líder de UGT asegura que ELA y LAB aceptan fuera el modelo que critican en Nafarroa

El diálogo social «ha dado y pude seguir dando resultados positivos, pero no puedes obligar a nadie a estar presente si no quiere», ha dicho en referencia al Consejo existente en Nafarroa y del que ELA y LAB no quieren formar parte junto a Gobierno, patronal, UGT y CCOO.

El líder de UGT, que ayer cumplió su primer año al frente del sindicato, ha participado en el programa de radio ‘Foro SER Navarra’ y en él, a preguntas del público, ha subrayado que no discute la estrategia y el modelo sindical que cada organización decida seguir, pero es «absolutamente injustificable» la campaña de ELA en contra de UGT.

Una campaña vinculada a los convenios suscritos con el Gobierno, igual que CCOO y la Confederación de Empresarios, para la prestación de determinados servicios de formación y empleo a los trabajadores, y de los que Álvarez ha subrayado que nadie ha presentado «ni una prueba» que los ponga en cuestión.

«No hay que confundir los diferentes modelos sindicales con subirse a una ola de desprestigio infame», ha precisado, y añadido que también la ciudadanía se puede preguntar por qué hay sindicatos que como ELA reciben subvenciones del Estado y sin embargo «ni asisten ni trabajan» en los foros previstos, como el CES, ni en cuestiones como las pensiones.

Centrado en Nafarroa, el secretario general de UGT ha indicado que sería bueno para el herrialde contar con un Plan de Empleo pactado con los agentes sociales y económicos ya que «lo acordado es lo que mejor resultados da en España y en Europa» aunque, ha matizado, «no me atrevo a dar consejos al Gobierno».

En la misma línea ha señalado que no tachará al Ejecutivo navarro de «radicalizado» por contar con EH Bildu entre el cuatripartito que lo sustenta, pero sí ha apuntado que «sería conveniente para Navarra recuperar posiciones en infraestructuras para tener peso industrial».

Pepe Álvarez no ha querido tampoco entrar en consideraciones de fondo político pero, interpelado por los disturbios del sábado en Iruñea, ha manifestado que en ocasiones este tipo de situaciones «tienen que ver con la falta de alternativas para poder desarrollarse los jóvenes en buenas condiciones».