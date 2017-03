El Leicester remonta al Sevilla y la Juventus apuntilla al Oporto

Un novato como el Leicester y un clasico como la Juventus de Turín han suscrito esta martes su pase a los cuartos de final de la Champions League.



Los zorros ingleses, ya sin Ranieri y en el estreno continental de Shakespeare, han remontado ante un Sevilla que no ha acertado con sus ocasiones, la más clara un penalti lanzado por Nzonzi que hubiera significado la prórroga pero que ha detenido Schmeichel.



El jamaicano Morgan ha puesto la eliminatoria de cara poco antes de la media hora. Con el 2-1 de la ida, el tanto obligaba a marcar al Sevilla dirigido por Sampaoli y el guipuzcoano Lillo.



Ya en la segunda parte, ha podido empatar Escudero con un fantástico disparo lejano que ha sido repelido por la cruceta, y casi a renglón seguido Albrighton. Luego ha llegado el fallo de Nzonzi, la roja a Nasri y un correcalles de área a área en el que sin embargo no se han visto más goles.



Menos emoción presentaba el otro duelo del día. La Juventus sentenció en la ida con un rotundo 0-2 en Oporto, y lo de esta noche era un trámite salvo debacle inesperada. No hubo sorpresa y Dybala, antes del descanso y desde los once metros, dio la puntilla a los Dragoes. Resultados.