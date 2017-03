Mas comparecerá el día 29 en el Parlament en la comisión sobre el caso Palau

El presidente de la CAI, Jean Castel (Ciudadanos), ha decidido que Artur Mas comparezca el próximo 29 de marzo y no mañana miércoles, aunque el líder de PDeCAT se había ofrecido a comparecer esta misma semana y que la mayoría de los grupos también habían pedido que tuviera lugar lo antes posible.

Desde Ciudadanos, su portavoz adjunto en el Parlament, Fernando de Páramo, ha explicado que se ha optado por proponer el día 29 para respetar la convocatoria de la CAI que ya estaba prevista para esa misma fecha, mientras que desde la oficina del expresidente de la Generalitat se ha confirmado este mediodía la aceptación de la propuesta.

Según ha explicado de Páramo en una rueda de prensa, «es una buena noticia que Mas tenga que comparecer para aclarar el caso Palau, y es una gran oportunidad para la transparencia y para que los grupos podamos plantearle las preguntas que queramos hacer al respecto».

Ha recordado, en este sentido, «Artur Mas fue mano derecha del expresident Jordi Pujol» y que, además, «ha sido presidente de CDC durante muchos años». En tono irónico De Páramo ha indicado que «Mas quizás tuviera razón cuando negaba que su partido cobraba el 3% porque al parecer era el 4% u otro porcentaje más elevado».

Desde la formación que apoya al Govern de Junts pel Sí (JxSí), su portavoz adjunto, Roger Torrent, ha criticado que el anuncio de la fecha de comparecencia se haya hecho público por boca del portavoz parlamentario de C's y no por el presidente de la comisión, de ese mismo partido.

Torrent ha acusado a C's de «utilizar el Parlament a su conveniencia» y ha sugerido que la formación naranja ha «vetado» que Mas compareciera mañana mismo: «si Mas no comparece mañana para dar explicaciones no es por voluntad de Mas o de JxSí, sino del presidente de la CAI que no ha querido de ninguna manera que compareciera mañana», ha sentenciado.