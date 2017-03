Araba sin Garoña confía en que la marcha del sábado de Gasteiz sea un tsunami para cerrar la central

La iniciativa Araba sin Garoña espera que la manifestación que ha convocado el sábado en Gasteiz se convierta en un «tsunami popular» que impida la reapertura de la central nuclear burgalesa y obligue a los partidos a impulsar medidas para que el Gobierno español cierre definitivamente las instalaciones.

A la manifestación, que partirá desde la plaza de la Virgen Blanca a las 19:00, se han adherido unos 250 colectivos de Araba, que han firmado un manifiesto en el que exigen a los partidos que supediten cualquier eventual acuerdo con el Gobierno del PP a que promulgue una orden ministerial contraria a la reapertura de Garoña.

En la plataforma Araba sin Garoña no están presentes los partidos políticos, pero algunos de ellos como EH Bildu, PSE y Equo ya han anunciado que se sumarán a la marcha.

La convocatoria de la manifestación del sábado fue anunciada en febrero después de conocerse el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a la reanudación de la actividad de la central nuclear si se hacen las inversiones en seguridad exigidas.

Ahora corresponde al Gobierno de Mariano Rajoy tomar la decisión sobre el futuro de Garoña, que lleva parada desde diciembre de 2012.

El portavoz de la Iniciativa sin Garoña, Alberto Frías, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a que secunde la protesta que, a su juicio, se prevé «multitudinaria e histórica». Ha vuelto a reclamar a los partidos que no firmen ningún acuerdo con el PP si éste no va acompañado por un compromiso para el cierre de Garoña y ha instado a las formaciones políticas a que dejen de presentar mociones y proposiciones no de ley en el Congreso y lleven a la Cámara Baja una proposición de ley que obligue al cierre definitivo de la central.

Precisamente el pasado 7 de marzo todos los grupos parlamentarios del Congreso, salvo el PP, aprobaron una proposición no de ley de EH Bildu para exigir el cierre de Garoña, su desmantelamiento y la puesta en marcha de un plan alternativo de reindustrialización de la zona.