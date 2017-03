Apoyo a modificar la ley para que los parlamentarios navarros puedan cobrar el desempleo

Así se ha puesto de manifiesto en el pleno en el que se ha acordado, a instancias de Podemos, instar al Gobierno español a modificar el apartado 2 del Real Decreto 705/1999 para admitir expresamente la posibilidad de suscribir convenios especiales con la Seguridad Social que incluyan la contingencia de desempleo.

Los proponentes defienden para los parlamentarios navarros los mismos derechos y garantías laborales que para el resto de trabajadores del herrialde, lo que choca con el citado Decreto, donde se dispone que los parlamentarios gozarán de la «totalidad de la acción protectora del régimen general de la Seguridad Social, con excepción de la contingencia de desempleo».

La iniciativa ha sido defendida por Mikel Buil, Podemos, quien ha apuntado que este «intento de cambio de régimen de cotización por desempleo recoge el sentir mayoritario de la Cámara».

Buil ha pedido a los portavoces que se pronuncien sobre la posibilidad de transformar la moción en proposición de ley para trasladarla al Congreso de los Diputados español.

«Tenemos la obligación de eliminar cualquier privilegio a la clase política y no solo respecto a las cesantías», ha señalado Patxi Leuza, Geroa Bai, quien ha considerado importante modificar ese articulo y que sea desde Nafarroa donde se puedan suscribir los convenios con la Seguridad Social.

Ha recordado que el Parlamento de la CAV llevó una ILP a las Cortes Generales del Estado español con este objetivo, que fue rechazada con los votos del PP, en lo que también ha incidido Adolfo Araiz, EH Bildu, quien ha insistido en que se tiene que acabar con los privilegios de la clase política. Ha avanzado que apoyarían una ILP en esta línea.

La parlamentaria del PSN Inma Jurío también se ha mostrado a favor de cambiar el concepto de «lo que significa dedicarse a la política». Ha considerado «oscurantista» el sistema de cesantías y ha abogado por considerar la labor política como «un trabajo».

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, no ha compartido que el régimen de cesantías de los parlamentarios sea un privilegio, sino una forma de «corregir un inconveniente» una vez finalizada la actividad política. Ha reconocido, no obstante, que hay cuestiones que cambiar, pero «el Parlamento de Navarra no es lugar para debatirlo».

José Miguel Nuin, I-E, quien ha compartido la moción y la posibilidad de llevar una ILP en este sentido al Congreso, ha apuntado que el Parlamento navarro es «austero», pero falta este elemento para equiparar a los políticos con los ciudadanos.

«De acuerdo con la cuestión, pero no con la forma» se ha posicionado Carlos García Adanero, UPN, quien ha pedido que se inste directamente al Gobierno español. En caso de hacerse así su voto sería favorable, ha adelantado. Se ha mostrado partidario de que se presente una ILP que su grupo firmaría «muy gustosamente».